El diputado perremeísta de La Romana, Eugenio Cedeño, pidió excusas este jueves «a las personas que se ofendieron» por sus declaraciones durante una entrevista en un programa de televisión hace varios días, sobre lo que él consideró como las obligaciones de una mujer en una relación de pareja.

«Que no creo que se hayan ofendido. Lo que pasa es que estos grupos ideológicos se agarran de cualquier cosa para desgüesarme», dijo Cedeño.

«Al que se haya sentido ofendido por esas expresiones, yo les pido excusas, porque nadie se expresa igual (que todo los demás)», añadió.

Más tarde, Cedeño aseguró que, pese a que fue dejado fuera de la comisión que estudiará el proyecto que modifica el Código Penal, participará en las reuniones que hará la misma, porque según indicó, es un derecho que le asiste como legislador.

«Me excluyeron. Yo no tengo derecho al voto (en las decisiones de la comisión), pero a mí nadie me puede impedir entrar a ella. Es un derecho que me asiste como diputado», sentención Cedeño, quien reiteró que la pieza debe ser aprobada.

El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, leyó los nombres de los que conformarán la comisión, lista en la que no figuró Cedeño, quien luego de enterarse que quedó fuera protestó para ser incluido.

«Creo que dejarme fuera de esa comisión se inscribe dentro de la censura que contra mi se ha querido imponer en este momento tan delicado para la República Dominicana«, dijo el congresista.