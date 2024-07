Eugenio Cedeño se niega a disculparse por sus polémicas declaraciones

El diputado de La Romana, Eugenio Cedeño, se negó a disculpase públicamente por sus polémicas declaraciones en torno a la penalización de la «actividad sexual no consentida» en el Proyecto de Ley del Código Penal.

«Ninguna disculpa pública. Lo que he defendido, lo defiendo y lo defenderé. Porque no se trata solo de hombres, también se trata de mujeres. Esas que quieren que me disculpe públicamente son enemigas de las mujeres, porque desean que una mujer sea condenada a 10 años por quitarse el dispositivo intrauterino», sostuvo el legislado por el Partido Revolucionario Moderno.

«¿Cómo puedo disculparme por decir: «A esta mujer no se le puede condenar a 10 años porque engañó al marido para que se lo dé»? Porque es de doble vía, papá. ¿No quieren igualdad? Eso es igualdad, eso es lo que planteo», agregó.

Eugenio Cedeño, además, añadió: «Lo que pasa es que las feministas quieren institucionalizar el chapeo y acabar con los matrimonios».

Polémicas declaraciones

El congresista manifestó que desde un punto de vista ético y moral, no es correcto engañar la confianza de su esposa. Sin embargo, convertir esto en una norma penal que castigue con 4 a 10 años de prisión a un hombre o a una mujer por quitarse un condón femenino para quedar embarazada no es adecuado.

«El Código Penal no puede incluir una disposición que establezca de 4 a 10 años de prisión para un hombre por quitarse el condón durante un encuentro íntimo, como está contemplado en el nuevo código. Tampoco puede imponer una sanción de 4 a 10 años de prisión por tener relaciones sexuales con mi esposa mediante engaño o artimaña. El Código Penal no puede crear una trampa que permita que mi esposa me meta preso, o que yo pueda meterla presa, o que mi hijo pueda encarcelar a su madrastra por tener sexo conmigo en una situación en la que no tengo plena conciencia de estar llevando a cabo el acto sexual. ¿Cómo lo van a probar? ¿Dónde colocarán las cámaras en la habitación? ¿A quién le creerán cuando alguien diga que fue engañado?«, planteó Eugenio Cedeño.

«Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer», agregó Eugenio Cedeño.

Continuó diciendo: «Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al Código Penal, ni siquiera al Código Civil, porque ¿Pa´ qué se casó conmigo y pa´ qué se encuera conmigo? ¿Pa´ qué duerme conmigo en mi cama? Entonces, la mujer que vive con un hombre y no quiere salir embarazada, que use el DIU o la pastilla anticonceptiva».

