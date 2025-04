Eva Arias “Dios está por encima de todo diagnóstico”

Como muchas mujeres, el gran sueño de Eva Arias era ser madre y Dios la bendijo no con uno, sino con dos hermosos niños que el día de hoy son todo para ella.

Pero ese sueño no vino solo: llegó acompañado de un gran reto en forma del espectro autista, a través de su segundo hijo, Milan, reto que ha enfrentado con valentía, amor y con su familia como círculo de apoyo.

“Tenía ese sueño de la maternidad y de repente la maternidad llegó a mí con otras caras y fue muy duro aceptarlo, asimilarlo y entenderlo porque en un inicio es tanta la información y todavía hoy en día siento el frío de aquella sala de consultorio cuando me leían el diagnostico”, comenzó a explicar Arias.

Luego de aquel día, Eva inició un difícil viaje que la llevó a vivir diversas experiencias positivas y negativas, hasta el punto de pasar por una depresión que ya superó, logrando llegar a un fortalecimiento que la ha hecho entender que Dios está por encima de cualquier diagnóstico.

“La comunidad de madres, padres, con hijos con autismo son personas que necesitan escuchar que no están solos, que no solo ellos están pasando por esa situación, que tenemos que luchar juntos por tantos derechos que tenemos y no los recibimos”, resaltó.

Sobre la ley de autismo

En el 2024 el presidente Luis Abinader, emitió el decreto 403-24, mediante el cual se establece el reglamento de la aplicación a la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), sobre esto Eva dice que siente que falta mucho por lograr.

A pesar de que la actriz resalta que no todo se le puede dejar al Gobierno, dice que quisiera ver que haya más acción e intervención por parte del Estado.