Evaluna desmiente rumores de separación con Camilo

Mientras surgen los rumores de divorcio entre los cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, la hija de Ricardo Montaner ha compartido una serie de fotos junto a su esposo para celebrar el Año Nuevo.

Montaner admitió además que el año pasado fue completamente inolvidable por diferentes razones y una de ellas es la maternidad.

A continuación el texto integro publicado por Evaluna:

Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post.

Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo.

Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo.

Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente.

Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer.

Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar.

Me enamoré más de mi mamá y de nuestra relación.

Nació Apolo

Nació Sebastián

Nació Juana

Y nació Fe.

Evaluna



Me tatué con mi @paumacher

Nos fuimos de gira.

Les compartí Refugio que es una canción que amo eternamente.

Argentina ganó el mundial. 🇦🇷😭

Lanzamos @thehouseproject

Salió Los Montaner. (Sueño de @montaner de toda la vida)

Me nominaron a los Latin Grammy con el amor de mi vida!

Sigo logrando amamantar a Indi y ya van casi 9 meses que también es un sueño cumplido.

Me volví más y más loca por mi esposo.

Me sentí más cerca de mi familia y amigos.

Me leí 12 libros desde agosto hasta hoy (más de lo que había leído en toda mi vida).

Índigo aprendió a decir Mamá, Papá, tres, teta, bebé, hola y bye bye. Aprendió a gatear y ama aplaudir y sonreír.

Volví a sorprenderme con los detalles chiquititos de Dios.

Y me emociona terminar el año en casa, cerca de la gente que amo.

Esperando empezar el 2023 con retos nuevos, más viajes, más descanso, más conciertos, más familia, más recetas, más carcajadas, más DIOS en mi vida, y más amor de Él para compartir con todos. Feliz año familia linda. Prometo que estoy presente siempre. Los amo 🤎