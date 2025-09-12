“Evangelismo Digital RD” llega a la radio convencional

A partir del 27 de septiembre, el programa “Evangelismo Digital RD en Radio” iniciará una nueva etapa al integrarse a la programación de Renuevo 89.7 FM, emisora que permitirá a la propuesta ampliar su alcance hacia un público más tradicional de la radio convencional. El espacio que de ahora en adelante se transmitirá sábados de 3:00 p.m a 4:00 pm., también será retransmitido por Radio Para el Alma, emisora digital de Los Alcarrizos.

El proyecto, que nació en 2015 como iniciativa en redes sociales de Franco Solano, quien compartía frases bíblicas a través de Facebook e Instagram, evolucionó durante la pandemia con la producción de contenidos para YouTube desde su estudio de fotografía JFGraphic.

En 2022, gracias a la oportunidad otorgada por el director Elvin Romero, el programa dio el salto a la radio digital en Radio Para el Alma, alcanzando a un público mixto dentro y fuera de la comunidad cristiana.

El crecimiento y la acogida motivaron a sus productores a llevar la propuesta a Renuevo 89.7 FM, donde el año pasado fue reconocido como “Programa Cristiano del Año” en los premios Talentos Alcarrizos.

Voces y talentos del programa

“Evangelismo Digital RD” está compuesto por un equipo diverso y carismático:Gregory Guzmán (El Predicador); Alex Medina (La Voz); Franco Solano (El Master); Eliseo Bautista (El Profetón del Deporte); Predery Valera (El Repentista); María Rodríguez (La cara de Los Alcarrizos) y Genesis Portes (La voz más bella)

Una propuesta fresca y reflexiva

El programa se caracteriza por un estilo jocoso pero reflexivo, donde se combinan entrevistas, mensajes cristianos y segmentos dinámicos como:

El Revoltillo Digital: noticias, deportes y entrevistas.

María en Ruta: promoción de las bellezas del país.

El Tema de Hoy: espacio central de interacción con los “evangelistas digitales”.

Reflexionando: análisis en torno al tema del día.

Consejo Digital: sección en la que el público comparte casos para recibir orientación.

Proyección y metas

En esta nueva etapa, sus productores aseguran que mantendrán la esencia que los ha distinguido, pero con mayor innovación para transmitir el mensaje de salvación de manera creativa y adaptada a los tiempos actuales.

“Ser referentes en nuestra comunidad ha sido uno de nuestros mayores logros, y ahora soñamos con llegar a nivel nacional e internacional, siendo retransmitidos por otras cadenas radiales del país y del mundo”, afirmó Franco Solano.

Con un formato fresco y voces pintorescas, “Evangelismo Digital RD” reafirma su compromiso de ser instrumento para el Reino, llevando el Evangelio con alegría, creatividad y un mensaje que trasciende fronteras.