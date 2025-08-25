Evaristo pasó hambre y fue víctima de racismo en EU

No solo los peloteros dominicanos que comenzaron a invadir el béisbol de las grandes ligas, en décadas pasadas, sufrieron ataques de racismo por el color de la piel.

También otros atletas los sufrieron, y uno de ellos es el inmortal del basket, Evaristo- Felo- Pérez.

Sus criterios los formuló al ser entrevistado en el “Diálogo con los Deportistas” que produce el editor deportivo, Franklin Mirabal, acompañado de quien suscribe.

Afirmó que a inicio de los años 80-81 partió a estudiar a la Universidad de Michigan y una noche fue con sus compañeros a un restaurante a cenar.

“Llegamos al lugar pudimos ver que los clientes comenzaban a llegar y de inmediato los mozos los atendían, mientras que la mesa de nosotros solo le pusieron un menú y nadie se acercaba”, dijo Pérez.

Comentó que luego de más de una hora allí sentado sin recibir la atención, les sugirió a sus compañeros que se fueran del lugar porque no lo iban a atender por asunto del color de piel y así lo hicieron.

“Nos fuimos a degustar dos hamburguesas en una de las avenidas y lo pasamos de lo más bien, y no le dimos mente a lo que habíamos vivido horas atrás”, recalcó el exrebotero de la Selección Nacional y del Club San Carlos.

Les agradece a todos los jugadores

Evaristo Pérez proclamó que cuando entraba a la cancha lo hacía bien enfocado en su trabajo y le agradece a sus compañeros y a los rivales porque ellos lo motivaban a dar lo mejor.

Adujo que no tenía equipo favorito para enfrentarse, ya que no permitía que nadie le quitara el foco de su concentración.

“Yo no jugaba con eso, cuando perdíamos un juego lo analizaba y al día siguiente salía con la misma hambre de triunfo”, expuso.

La carrera de Evaristo ha sido memorable y se ganó el respeto de los jugadores de su generación y de ahora.

“Me siento muy afortunado”, dijo Evaristo.