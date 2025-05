Everest: 7 datos sorprendentes del techo del mundo en su día internacional

El 29 de mayo se conmemora el Día Internacional del Everest. Se trata de un día en el que se conmemora el primer ascenso a la cima de la montaña más alta del mundo ejecutada por el montañero neozelandés Edmund Hillary en el año 1953.

En el año 2008 se proclamó la celebración del Día Internacional del Everest gracias a la decisión del Ministerio de Cultura y turismo, la Oficina de Turismo y la Asociación de Montañismo de Nepal.

Es la montaña más alta del mundo pero no la más elevada

A una altura de 8.848 metros, el Monte Everest es definitivamente la montaña más alta del mundo, pero cuando se habla de las montañas más elevadas, generalmente se incluye también la base de la montaña, bajo el mar.

Desde este punto de vista, la montaña más elevada del mundo, incluyendo lo que está bajo el mar, es en realidad el Mauna Kea de Hawái, con una altura total de 10.210 metros (33.500 pies).

Sigue creciendo

Según un nuevo estudio, el Everest se ha elevado entre 15 y 50 metros en los últimos 89.000 años, debido a la erosión de la roca provocada por un río en su base.

La pérdida de masa terrestre en la cuenca del río Arun, a 75 km de distancia, hace que el Everest suba hasta 2 mm por año, según dijeron los investigadores del University College de Londres (UCL), en Reino Unido.

La presión causada por la colisión de las placas india y euroasiática hace entre 40 y 50 millones de años formó el Himalaya, y la tectónica de placas sigue siendo la razón principal de su continuo ascenso.

Más de 4000 escaladores han conseguido llegar a la cima

Desde que Edmund Hillay y Tenzing Norgay consiguieron escalarlo con éxito por primera vez en 1953, unas 4000 personas han alcanzado la cima.

No obstante, no todos los escaladores han tenido tanta suerte y no todos han logrado llegar a lo más alto. Lamentablemente, algunos han muerto y otros han tenido que darse la vuelta debido a las condiciones climáticas o a otras circunstancias.

El escalador más mayor tenía 80 años

Yuichiro Miura es el escalador más mayor que ha alcanzado la cima del Monte Everest. A la edad de 80, en 2013, consiguió subir a lo más alto, lo que constituye uno de los datos más fascinantes sobre el Monte Everest.

No obstante, esta no era la primera vez que subía a la cima; superó su propio récord de hacía 10 años. Volvió una tercera vez a la edad de 85 en 2017, pero lamentablemente murió en el Everest durante su último intento.

Ascenso más rápido llevó 10 horas y 56 minutos

Llegar arriba del todo tan rápido como sea posible puede que no sea el objetivo del escalador promedio, pero algunos escaladores experimentados siempre intentan ponerse nuevos retos a ellos mismos y a los demás y conseguir ascensos más rápidos.

El Sherpa Lakpa Gelu se las arregló para ir del Campamento Base del Everest a la cima en solo 10 horas y 56 minutos.

-6 °C es la temperatura más alta registrada

Menos 6 grados Celsius (20 °F) es la temperatura más cálida jamás registrada en el Monte Everest, así que definitivamente es importante vestir ropa adecuada.

El máximo de tiempo que alguien ha permanecido en la cima es de 16 horas, que es el tiempo que se quedó el Sherpa Babu. Sin embargo, la temperatura media es de -19 ºC en verano y de -36 ºC en invierno

¿Cuántos cadáveres hay en el Monte Everest?

No se conoce el número exacto de cadáveres que hay en el Monte Everest, pero se estima que más de 300 personas han muerto allí, la mayoría de ellas en la zona de la muerte.