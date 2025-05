Millones de personas usan tarjetas de crédito a diario, pero pocos son conscientes de los errores comunes que pueden llevar al sobreendeudamiento.

Conocerlos puede ayudarte a proteger tus finanzas personales. A continuación te mostramos de los consejos mostrados por el Banco Popular:

Pagar solo el mínimo mensual: Aunque parezca una solución rápida, pagar solo el monto mínimo genera intereses elevados y alarga la deuda por meses o incluso años. Lo ideal es saldar el total de la deuda cada mes para evitar cargos adicionales.

Usarla para gastos innecesarios: Comprar por impulso o financiar compras no esenciales con la tarjeta puede ser un camino directo al endeudamiento. Es importante diferenciar entre necesidades y deseos antes de deslizar el plástico.

Controla tus pagos: Revisa siempre tus estados de cuenta y verifica que las compras que allí aparecen realmente hayan sido efectuadas. Es importante guardar los recibos de consumo y comprobantes de pago para presentarlo a la entidad en caso que se requieran aclaraciones.

No pierdas nunca de vista el monto: Muchos consumidores cuando tienen una tarjeta de crédito no están consientes de que ese dinero hay que devolverlo después y, por eso, usan la tarjeta sin cuidado. Es por eso que cuando hagas tus compras o transacciones a través de este medio no debes perder nunca de vista el monto que llevas registrado en tu cuenta, para que puedas controlar mejor tus finanzas.

Paga a tiempo: Las tarjetas de crédito te pueden ayudar a realizar pagos a crédito que quizá con otros productos no podrías, sin embargo, pagar ese financiamiento es fundamental para mantener tus finanzas sanas. Es por eso que una de las principales recomendaciones es que siempre pagues a tiempo las facturas de tu banco.

