Evita perder tu visa: alertan sobre bots y falsas promesas de adelanto de citas

  • Ninoska Cuevas
La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo informó este lunes que está dando seguimiento a personas que intentan manipular su sistema de citas para visas mediante bots y otros métodos no autorizados, luego de recibir denuncias anónimas del público.

«Estamos implementando medidas técnicas adicionales para enfrentar esta situación», manifestó la entidad, al tiempo de advertir que «todo solicitante que intente manipular el sistema de citas enfrentará consecuencias«.

De igual forma, señaló que los solicitantes son responsables de sus solicitudes de visa.

«Tratar de adelantar la cita de manera indebida, pagando a alguien, es injusto para los demás y pone su solicitud en riesgo», pronunció el consulado de EE.UU. mediante un comunicado.

Posibles consecuencias

Entre las posibles consecuencias que podrían enfrentar las personas que incurran en dicha práctica, la Embajada de Estados Unidos mencionó: cancelación de citas, negación de visas y cancelación de visas ya otorgadas.

En ese sentido, la institución exhortó a todos los solicitantes de visa a evitar a personas que ofrecen adelantar citas.

«Protéjase y proteja el proceso. Cumpla con las reglas, y evite a quienes ofrecen estos servicios», recomendó.

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

