Ex embajador Donni Santana es condenado a 20 años de prisión por incesto

Fue condenado este martes a 20 años de prisión el ex embajador Donni Santana, quien fue entrado culpable de la presunta violación sexual en perjuicio de una hijastra, una adolescente que para entonces tenía 14 años de edad.

“Donni Santana condenado por el Segundo Tribunal Colegiado del DN a 20 años por incesto”, escribió la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, a través de su cuenta en la red social Twitter.

“Esto no termina aquí, nosotros vamos a una segunda instancia. Lo único que esperamos es que la presión mediática y otras presiones no permitan otra sentencia en contra de otro dominicano, porque hoy es él y mañana puede ser cualquiera de nosotros”, expresó la abogada del ex funcionario, Marlene Guerrero.

Santana ocupaba el cargo de Embajador, Director del Consejo Nacional de Frontera, cuando fue destituido mediante decreto emitido por el presidente Danilo Medina, el pasado 17 de mayo.

Su cancelación se efectuó luego de que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunciara las investigaciones en marcha de un funcionario, que para entonces no mencionó, en relación a una violación sexual.

El tribunal ordenó que el condenado cumpla la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.