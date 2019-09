Ex empleado demandó Cancillería desmiente fuera designado Mayagüez, Puerto Rico

El periodista Franklin Peralta Guzmán desmintió hoy que fuera designado en el año 2011 como auxiliar en el Consulado de Mayagüez, Puerto Rico, donde además nunca se presentó a desempeñar su cargo por problemas de visado, como señala en un comunicado de prensa la Cancillería de la República Dominicana.

“Lo que yo veo mal es la manipulación de la información, porque no es cierto que yo no he hecho mi trabajo, eso no es cierto. No es cierto que yo no tengo mi pasaporte oficial y que no estoy acreditado en el Consulado de San Juan, Puerto Rico. Yo nunca he estado en Mayagüez “, aseguró Peralta Guzmán en una visita a la redacción del HOY DIGITAL.

Explicó que tiene constancia del trabajo que realizó tanto en Valencia, España, como en San Juan, razón por la cual constituye un desprestigio para él decir que fue trasladado a un lugar, y que nunca fue. “Que me demuestren que nunca estuve acreditado en Valencia, España, que lo demuestren”, dijo mostrando su pasaporte diplomático.

Citó que actualmente tiene una sentencia a su favor emitida por el Tribunal Superior Administrativo, que condena a las Cancillería al pago de 80 millones de dólares debido a la suspensión laboral que tuvo, quedando presuntamente en un limbo.

Conforme al comunicado de la Cancillería, en el año 2011 Peralta Guzmán fue designado como auxiliar en el Consulado General de República Dominicana en Madrid, España, pero luego fue trasladado con igual función al consulado en Mayagüez, Puerto Rico, aunque nunca llegó a asumir el cargo porque tuvo problemas para obtener el visado correspondiente.

Agrega que fue dada esta circunstancia que en el año 2015 al ex funcionario se le retiró la asignación económica que se le erogaba para el pago de alquiler de vivienda.

Además, señala, en 2016, y luego de varios llamados de atención y amonestaciones, fue suspendido de su cargo y cesando desde entonces la entrega del salario que percibía, dinero que ahora demanda en Justicia.