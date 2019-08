Ex pelotero Luis Castillo ¿Impondrá demanda por ser vinculado a red César el Abusador”

El ex pelotero de Grandes Ligas Luis Castillo, a quien las autoridades desistieron hoy de su sometimiento por el caso del presunto narco César Emilio Peralta (César el Abusador), dio gracia a Dios porque todo se aclaró ante las autoridades y pudo demostrar su inocencia ante las acusaciones de formar parte de la red de lavado de activos del prófugo.

“Gracias a Dios está todo bien. La Procuraduría y los jueces hicieron su trabajo; todo se ha aclarado y yo siempre lo dije desde un principio: el que no tiene hecha no tiene sospecha. Pero gracia a Dios el trabajo se ha hecho”, expresó Castillo a su salida de la Procuraduría General de la República, donde fue interrogado.

El ex jugador expresó que no se había presentado antes debido a que se enfrascó en el proceso de recolección de pruebas y evidencias en los Estados Unidos, para justificar todos sus bienes y la procedencia.

“Sabes que vivo en Estados Unidos y reunir las pruebas no es nada fácil. Y yo quise venir aquí al país a dar la cara, como siempre he dicho desde el principio, de que no tengo ninguna duda de que yo he hecho algo malo”, expuso.

Castillo dijo que parte de las pruebas que recaudó para presentar a las autoridades, estuvieron documentos y fondos que justificaban cómo vive y de qué se mantiene. “Yo traje todos mis documentos, traje todos los fondos de como yo vivo y me mantengo”.

Preguntado sobre si presentará una demanda por su señalamiento en el caso que también involucra al ex pelotero Octavio Dotel y a otros que cumplen medida de coerción, expuso que no tienen la intención de presentar nada, sino que “simplemente me siento bien por todo lo que se ha hecho y mostrar mi inocencia.