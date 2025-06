Ex piloto de la F1 advierte a Franco Colapinto tras sus primeras carreras en Alpine

El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 atraviesa una etapa delicada tras sus primeras carreras como piloto de Alpine. El joven argentino llegó a la categoría máxima del automovilismo con una fuerte expectativa sobre sus hombros, tanto por el talento demostrado en su paso por Williams como por la confianza depositada en él por Flavio Briatore, director del equipo Alpine. Sin embargo, su adaptación a la escudería francesa no está exenta de dificultades y las primeras críticas empiezan a instalarse, incluso desde voces experimentadas como la de Johnny Herbert.

Herbert, ex piloto británico con una extensa trayectoria en la máxima categoría, analizó la situación del argentino, quien fue seleccionado para ocupar el asiento que dejó vacante Jack Doohan tras seis Grandes Premios. El australiano no cumplió con las expectativas del equipo, cuyo proceso de recambio se precipitó tras los resultados insatisfactorios. “Siempre es difícil. Cuando te dan una oportunidad, tienes que aprovecharla e impresionar a la gente. Jack Doohan no lo hizo y las expectativas sobre Franco Colapinto eran muy altas”, apuntó.

La llegada de Colapinto significó una apuesta importante para Alpine. El argentino exhibió un gran potencial en las categorías previas y muchos lo proyectaron como un candidato a consolidarse en la Fórmula 1. La presión, sin embargo, acompaña cada actuación. “Flavio Briatore confió en Colapinto y lo lanzó a competir con Alpine. Se esperaba que el rendimiento de Colapinto fuera mejor, dado el nivel que alcanzó la temporada pasada”, agregó.

En cualquier estructura de pilotos sólida, un debut con resultados discretos en las primeras tres carreras se leería como parte de un proceso de adaptación. Alpine, en cambio, viene atravesando una fase de cambios constantes. Para Herbert, la situación es distinta en este equipo y la tolerancia ante los malos resultados podría ser mucho menor.

La comparación con su compañero Pierre Gasly, piloto experimentado de la escudería, surge de inmediato. Herbert subrayó que “Colapinto ha demostrado que puede ser tan rápido, o incluso más, que Pierre Gasly”, pero hizo énfasis en la continuidad de esa velocidad: “No ha sido constante en su rendimiento”. Para el expiloto, el riesgo de que Colapinto corra la misma suerte que su predecesor es real si no logra adaptarse con mayor rapidez.

Herbert fue incluso más allá y lanzó una advertencia de peso: “Colapinto necesita recuperarse rápido, o se convertirá en un nombre muy valorado y nada más”. El piloto argentino, consciente del desafío, se prepara para revertir la racha en el próximo Gran Premio de Canadá, la décima cita del año.

Franco Colapinto debutó con Alpine durante el Gran Premio de Imola, donde finalizó en el puesto 16 tras una competencia exigente para la escudería. Una semana después, en Mónaco, mostró signos de recuperación al avanzar cinco puestos y terminar en la posición 13. Cerró este primer ciclo de tres competencias en el Gran Premio de España, largando desde el 18° lugar y llegando 15°, sin lograr todavía acceder a la zona de puntos. La próxima presentación de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Canadá, el domingo 15 de junio.