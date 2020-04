¡Ex… playa …daaa por 24 horas durante 3 días!

“¡Nos acaban de coronar!… ¡Por fin todos en casa somos reyes!” –grita Píndaro mientras salta en un solo espacio que le permite la estrecha salita de su casa-. “Déjate de saltar, Píndaro –le apunta Herminio a su alter ego- Por una vez en la vida tienes el chance de reunirte con tus canchanchanes a jugar dominó sin escupirles al discutir en medio del ‘pintintín’, y poner tus fichas ‘usando guantes’!”.

“Diantre –exclama Píndaro-, había reservado desde Enero para irme a un resort con to’el mundo en la casa, porque allá me ofrecieron ‘brindarme’ tragos por un tubo y siete llaves… ¡Ahora se me peló el billete!” –sentencia cabizbajo-… “Nooooo –replica Herminio-, ¡Jamás!… Te sacaste el premio mayor y no lo sabes… Aprovecha que tienes a todos los tuyos a la mano y ellos te tienen a ti… Es más, ¿Cuándo fue la última vez que conversaste abiertamente con ellos y ellos expresaron sus sentimientos sin tapujos?..O… ¿Recuerdas la última vez que dedicaste tiempo de tu tiempo para orar?. Bota ese ‘jefeo’ que tienes encima y ábrete a la realidad”.

“Jajajajajajaja –ríe Píndaro, mientras escucha a Herminio y le interrumpe- ¡Pero hoy es 4 de Abril y mañana, que empieza la Semana Santa es tu cumpleaños y tú estás hablando de ‘trancarte en casa’ a jugar pintintín con los demás en la familia!… ¡Tú debes estar soñando!”. Herminio lo mira fijamente y le increpa: “¡Recuerda que la cuarentena en que estamos necesita de un fuerte empujón que nos lleve más rápido a controlar esta fuñenda!… ¡Qué mejor refuerzo sería el que, como siempre ignoramos la tradición cristiana de dedicar este período del año para orar y, en su lugar y como una afrenta- nos dedicamos a playear y ‘coger sol’, como si nunca en el año tuviéramos sol en el país, esta vez pensáramos en que, como estamos precisamente bajo ‘el ataque’ de un enemigo invisible que deja secuelas muy visibles y tristes, TODOS ASUMIÉRAMOS TRES DIAS DE CUARENTENA DE 24 HORAS, CADA DIA…”-sentencia Herminio.

“¡Acabas de plantear una ‘Ex…playa… daaa’ por 24 horas durante 3 días! –exclama Píndaro, y sentencia- ¡Si las autoridades toman en cuenta esta sugerencia, nunca se arrepentirán!”

“Hoy, -completa Píndaro- he completado mi entrega más corta en mi serie quincenal… Pero espero estar contribuyendo a permitir dar más tiempo de vida a mis lectores. Cuídense y.. ¡QUÉDENSE EN CASA!”