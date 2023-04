Ex primera dama de Haití califica de locura petición de Claude Joseph sobre líderes RD

Claude Joseph, ex primer ministro de Haití.

La ex primera dama de Haití, Michele Bennett Duvalier, criticó la petición del ex primer ministro, Claude Joseph, con la que busca se sancionen a unas 53 personalidades de República Dominicana, luego de que el presidente Luis Abinader incluyera en la lista de prohibición a suelo criollo a varios líderes haitianos.

A través de un post en su cuenta de Twitter con la fotografía de Joseph y Abinader, Duvalier cuestionó que el también excanciller no se pronunciara en ese sentido contra los Estados Unidos y Canadá.

“Haití cariño la locura de Claude Joseph ha llegado a su punto máximo para complacer a su rebaño, el ex primer ministro pide a la GVT haitiana que sancione a 53 personalidades dominicanas incluido el presidente Luis Abinader. Delirante en su locura, Ti Claude no pidió sanciones contra Canadá, los EE. UU. o incluso los colombianos que asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Como recordatorio, cuando era PM guardó silencio por los haitianos en dificultad en del Río “Se volvió loco”, tuiteó la ex primera dama.

Desde el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, la isla caribeña se encuentra atravesando una grave crisis social, política y económica.

Lo dicho por la SIP

Los profesionales de la información en Haití se enfrentan a una “altísima vulnerabilidad” a la hora de ejercer su trabajo, en medio de la aguda crisis y la violencia que vive ese país, “el más peligroso para ejercer el periodismo”, afirma la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En su último informe, pendiente aún de aprobación en la reunión de medio año que se celebra entre este martes y el jueves en Miami, la SIP alerta de que el clima de inseguridad condiciona en Haití el ejercicio del periodismo, lo que “sigue siendo difícil y riesgoso” y expone a los profesionales a condiciones precarias y peligrosas.