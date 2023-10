El exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, arremetió este domingo en contra el Ministerio Público por «dañar la imagen a personas de trabajo y honradas que llegaron al tren gubernamental a servirles a la patria», al acusarlo de un fraude que, según él no cometió.

Dicent, declaró que los jueces aún han sido capaces de leer un expediente que cuenta con 12,000 supuestas pruebas en su contra por el caso de la Operación de la 13, cuando él era administrador de la Lotería Nacional. Además, recibió una lotería con cero centavos y la dejó con unos cuartos.

«Entonces, tú viene y anuncia ante el mundo que hay un expediente de 12,000 páginas, miles de pruebas y va con canastos gigantesco que llegan al techo una mald… caja vacía, y le dice al país, que todas esas son prueba tuya, por el caso de la Operación 13. Entonces, cuando te toca leer las malditas pruebas tu viene y dice, no yo no la va a leer, que van hacer un resumen ejecutivo», cuestionó el ex funcionario en un audiovisual.

Señala que es muy difícil defenderse de algo que no ha hecho y que siente pena por el país. “Es muy deprimente, porque yo estoy jodido de verdad. Hay jornada que algunas veces duran 15 y 16 horas de trabajo y para yo pagar la deuda acumulada que tengo, a causa de este desastre judicial en el que me han metido por hacer lo correcto, ni puedo pagarla, pero tampoco puedo solicitar un préstamo, porque me tienen bloqueado por todos lados”, aseguró.

Asimismo, dijo que a causa de su proceso judicial su negocio personal se fue a la quiebra, por lo que ha tenido que empezar desde cero, debido a que sus proveedores y clientes están a la espera de que se dé por culminado el caso. «El daño está hecho a nivel emocional, psicológico y espiritual, tú no eres el mismo», sostuvo.

Se recuerda que Maisichell Dicent, fue absuelto por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado el pasado 6 de marzo, por el supuesto desfalco contra el Estado en esa entidad, cuyo caso fue denominado por el Ministerio Público como Operación 13; contra el ex funcionario no se aportaron las pruebas para determinar la responsabilidad en el supuesto entramado.