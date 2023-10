Exalcalde SDO no tiene nada que ofrecer, afirma Aquilino Serrata

El exalcalde del municipio Santo Domingo Oeste y ahora candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no tiene nada que ofrecerle a los moradores de esta demarcación, porque durante más de 18 años no hizo nada por ellos, afirmó el candidato a esa alcaldía de la Fuerza del Pueblo, Aquilino Serrata (Son).

“Ahora me cuentan que anda haciendo reuniones y encuentros, prometiendo como dicen popularmente “villas y castillos” a los munícipes de SDO, y yo me preguntó: ¿Por qué no hizo nada esa familia cuando por más de 18 años dirigió la alcaldía?”, indicó el también actual congresista.

Aquilino Serrata dijo que el candidato del gobierno y el PRM, no tiene calidad moral para salir a las avenidas, calles y callejones de los diferentes sectores que componen esta demarcación a pedir que sus moradores voten por él, porque sencillamente es un hombre que no tiene nada que ofrecer.

El precandidato a la alcaldía de SDO por la FP, señaló que realizará una verdadera transformación en el orden municipal, con la construcción de importantes obras que vienen reclamando hace varios años sus munícipes.

“Pero además de la construcción de obras, las cuales desarrollaremos con el apoyo del sector empresarial y de los dirigentes comunitarios, pondremos en práctica programas sociales que contribuyan al bienestar de toda la población.

Puntualizó que en SDO habrá un antes y un después de su gestión, ya que cuenta con un equipo de profesionales y técnicos en las diferentes áreas, principalmente en la municipalidad, para hacer los cambios que requieren los barrios y comunidades.

“Nuestra gestión se enfocará principalmente en desabarralizar todo nuestro querido municipio, que los moradores puedan caminar tranquilos por las calles y aceras sin ningún tipo de temor. Vamos a organizar el tránsito vehicular y recuperar las áreas verdes, y sobre todo la implementación de programas sociales y operativos permanentes para mantener limpios e higienizados nuestros barrios”, significó.

Aquilino Serrata realizó un mano a mano por las calles y callejos de los sectores Pueblo Chico y Bella Colina en compañía de su director Operativo, Alex Ramírez, así como varios precandidatos a diputados, regidores y decenas de miembros de su equipo de campaña.

“El propulsor del desorden y la arrabalización no tiene nada que buscar en SDO, y mucho menos que ofrecerle a los munícipes; duró 18 años en la alcaldía y no construyó ni una funeraria municipal”, indicó.