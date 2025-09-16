Excandidato alcalde de Pedro Brand por el PRM rechaza nombramiento

El excandidato alcalde de Pedro Brand por el PRM, Margnaury Espinal, rechazó un nombramiento en Salud Pública por entender que si su equipo de trabajo no tiene empleo en el gobierno no es justo que él ocupe una función y ellos después de trabajar fuertemente a favor de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) haya ganado la presidencia de la República, hayan sido olvidado.

Espinal agradeció el nombramiento, pero dijo que si su gente no es tomada en cuenta no puede aceptar ninguna función, sostuvo que cientos de hombres y mujeres de ese municipio dejaron hasta la suela de zapatos buscando votos en todos los sectores para que hoy el PRM este en el poder.

“Yo soy un joven dirigente comunitario y en las pasadas elecciones municipales obtuve más de 5 mil votos los cuales fueron sumados para ganar la presidencia de la República, diputaciones y senaduría, por eso estoy a la espera de ocupar una posición donde pueda ayudar a los munícipes a través obras sociales para su desarrollo y el del país”, adujo es excandidato alcalde.

En ese sentido, llamó a la alta dirigencia de esa entidad partidaria y a todos los funcionarios del Gobierno a tomar en cuenta esos dirigente de Pedro Brand que se merecen ser tomados en cuenta.

Indicó que, hoy en día muchos funcionarios después que ocupan horrorosos cargos en el tren gubernamental no reciben ni las llamadas que se les hace y mucho menos reciben a quienes en un momento lo recibió hasta en el seno de su hogar.