¡Insólito! Excongresista se casó con su perro en San Valentín

¡San Valentín vino con sorpresas! La excongresista peruana Susy Díaz, se casó simbólicamente con su perro en la celebración del Día de los Enamorados, y dijo que lo hizo porque su mascota es único que le ha sido fiel, ya que se ha casado tres veces, pero asegura que todos la engañaron.

El casamiento se llevó a cabo en una veterinaria ubicada en la ciudad de Lima, y quien fungió como sacerdote, fue precisamente el dueño del negocio, el mismo que organizó la boda.

Junto con la congresista y su mascota, también se realizaron varios casamientos más, pero estos eran de perro con perra, que vestidos para la ocasión, hicieron felices a sus dueños.

La excongresista aseguró que se casó con su mascota porque ya no confía en los hombres, debido a que ha sido víctima de engaño por varias ocasiones.

La boda fue simbólica

«Me han traicionado, estoy decepcionada de los hombres. Entonces, este perrito es el único que me dura 18 años, no me abandona, me es fiel», dijo la excongresista.

El que hizo el papel de sacerdote, dijo que organizó la boda porque cree firmemente en el amor, sin importar sus variantes.

«Existe el amor sincero entre los animales y los humanos. Es quizás el amor más puro, porque es entregado sin querer nada a cambio», dijo José Gil.

