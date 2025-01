A sólo siete días de que cierre el plazo para la renovación del marbetes, aún cientos de conductores de distintos puntos del país todavía no lo han hecho.

Las excusas más comunes giran en torno a la «falta de tiempo» y la «falta de dinero», según informaron.

Conductores entrevistados por el Hoy Digital expresaron que las largas jornadas laborales y los compromisos familiares han dificultado realizar el trámite, mientras que otros señalaron la difícil situación económica como una barrera clave.

«No he tenido el tiempo a decir verdad. Yo lo haré mañana», comentó Juan Martínez, conductor de transporte público.

Por su parte, Luis Valdez Veras​, el director general de Impuestos Internos (DGII) dijo que «el proceso va dentro de lo normal».

«Este miércoles habían renovado el 73%, falta un 27% en términos absolutos. Las personas que hagan la adquisición después del 31 de enero se le generará una penalidad de 2,000 pesos.», explicó.

El funcionario reiteró además que no se dará prórroga.

«El que no ha renovado es porque no ha querido, son tres meses. En los cuatro años que tenemos de Gobierno nunca se ha dado prórroga y no hay razones porque no ha sucedido nada extraordinario», concluyó.

Mientras tanto, las oficinas trabajan para facilitar el proceso, pero el tiempo corre y las excusas no detendrán las sanciones.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) habilitó desde el 22 de octubre de 2024 hasta el 31 de enero 2025, para 1,893,024 vehículos hábiles y una recaudación estimada de RD$3,137,673,000.00.

Los valores del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) permanecen invariables con relación al periodo anterior:

RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2019.

RD$3,000.00 para los vehículos fabricados del año 2020, inclusive, en adelante.

Para la renovación estarán disponibles 49 entidades financieras, con 859 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná.

Para realizar la renovación en cualquiera de las entidades disponibles es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, actualizada, legible y en buen estado junto con la cédula.

Sanciones:

Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido:​

RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025.

RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

