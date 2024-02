Exdirector de la Policía Nacional, General Alberto Then, informó que entregó el 50% de los agentes que tenía asignados por ley, con el objetivo de reforzar la policía electoral de cara a los comicios de este domingo.

El informe lo hizo a través de un video publicado en la red social X.

«Como ex director de la Policia informo a la ciudadanía que me fue requerido y he entregado el 50% de los agentes que por ley tengo asignados». Indicó Then.

«Este procedimiento es normal para reforzar la Policía Militar Electoral» agregó en exdirector de la policía.

«Todos debemos apoyar estas medidas». Sugirió el general.

Aclaró que este es un proceso normal en tiempos de elecciones, por lo que todos deberían apoyar esta medida.

Cabe destacar que Then, culminó sus funciones en el cuerpo del orden el noviembre pasado. Actualmente cumple la función de asesor del presidente Luis Abinader.

