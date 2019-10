Exdirector de Presupuesto garantiza dominio de Leonel Fernández para ganar elecciones 2020

El exdirector general de Presupuesto, Luis Hernández garantizó el dominio de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este para salir triunfante en las próximas elecciones.

Hernández, quien presidía la Circunscripción Electoral 1 del PLD en ese municipio, dijo que otros dirigentes de ese organismo abandonaron esa organización para seguir a Fernández, en el nuevo partido y su proyecto político.

Proclamó que están preparados para llevar a Fernández a la presidencia de la República en las elecciones del 2020, y renovar los organismos congresuales y municipales.

Hernández, quien renunció este miércoles como miembro del Comité Central del PLD para sumarse al Partido Fuerza del Pueblo, junto a otros 44 dirigentes del organismo, señaló que la gran obra de los gobiernos que encabezó Fernández son suficientes garantías para que el pueblo le dé el triunfo en los próximos comicios.

Entre los que dejaron el Comité Central que militaban en la Circunscripción Electoral Uno de Santo Domingo Este figuran también Perfecto Acosta, ex Fiscal de la provincia Santo Domingo, Wilson veras, el ex diputado Elvin Fulgencio (Pilo), Gilberto Collado y Francisco Cruz Pascual.

Luis Hernández subraya que el reconocimiento de la población de las exitosas gestiones de Leonel Fernández es el aval de la garantía de dominio, y supremacía sobre los demás candidatos, no solo en la plaza de Santo Domingo Este, la provincia Santo Domingo, sino en toda la nación.

Explica que cada vez es mayor la avalancha de hombres, mujeres y jóvenes que dejan al PLD para alinearse en el nuevo movimiento político Fuerza del Pueblo.

Observa que el PLD se alejó de manera acelerada de los principios éticos y los valores que le dieron origen, y que lejos de ser una herramienta al servicio del pueblo, se convirtió en una maquinaria de una cúpula que usa el poder en su beneficio, en su interés.

Esa cúpula—agregó—utiliza sin miramientos los recursos del Estado para imponer sus acciones y perpetuarse en el poder, lo que desencadenó la crisis que está llevando a muchos hombres y mujeres a dejar la organización política.

Apuntó que en su afán, desde hace tiempo la cúpula del PLD enquistada en el poder mantiene una campaña para tratar de disminuir la figura de Leonel Fernández, y sacarlo del escenario político, empeño en el que han fracasado de manera estrepitosa.

Citó entre otras maniobras como parte de la campaña el uso de personeros del narcotráfico, y a comunicadores pagados, para tratar de dañar la imagen de Fernández.

Hernández expresó que al igual que el equipo de dirección de la Circunscripción Uno del PLD en Santo Domingo Este, dirigentes de otros organismos del municipio y de la provincia Santo Domingo, también están abandonando la organización para sumarse al Partido Fuerza del Pueblo, y llevar al poder al ex presidente Fernández.