Exdirector de Presupuesto llama a traducir en votos simpatías expresadas a favor de Leonel Fernández

El dirigente peledeísta y exdirector general de Presupuesto Luis Hernández llamó a traducir en votos las simpatías expresadas en las asambleas del Partido de la Liberación Dominicana, y otras actividades a favor del expresidente Leonel Fernández.

Al mismo tiempo, Hernández llamó a los hombres y mujeres del PLD, así como del sector externo comprometidos con el proyecto político de Fernández a seguir trabajando sin descanso para garantizar su victoria ”, tanto en las primarias de Octubre como en las elecciones del próximo año.

El miembro del Comité Central del PLD y presidente de la Circunscripción Electoral 1 del partido morado en Santo Domingo Este apreció que la población, de forma mayoritaria, está decidida a llevar nuevamente a Leonel Fernández a la presidencia de la República.

Señala que esa decisión se evidencia con el ambiente y la forma masiva en que la gente apoya las asambleas, los actos que ha venido encabezando el ex jefe de Estado en distintos puntos del país.

Agrega que este respaldo masivo queda confirmado con las encuestas, sondeos sobre preferencias electorales realizados por firmas encuestadoras creíbles que trabajan, hacen investigaciones en República Dominicana.

Observa que todas las mediciones, sin excepción alguna, colocan al ex presidente Fernández a la cabeza en las preferencias de los votantes en nuestro mercado electoral.

Indica que el abultado margen que tiene la precandidatura de Fernández en las preferencias electorales debe ser consolidado y ampliado para no dar ningún tipo de tregua a sus oponentes tanto dentro como fuera del PLD.

En ese sentido, el ex director de Presupuesto y ex viceministro de Hacienda exhortó a los hombres y mujeres de PLD, de los partidos amigos, de los grupos independientes y externos que apoyan la precandidatura de Leonel a intensificar los esfuerzos en la localización y movilización de los votantes, a fin de garantizar la victoria con un margen considerable de votos en las primarias del PLD del 6 de octubre próximo.

Y una vez concluidas las primarias—agregó—continuar el trabajo para garantizar la victoria contundente en las elecciones del 2020.

Subrayó que la gente, de manera mayoritaria, reconoce la gran obra de gobierno, que inició el ex presidente Fernández con la transformación del país desde 1996, y quiere que vuelva a tomar las riendas, para continuar y dar mayor impulso al desarrollo experimentado por la nación durante las gestiones del PLD.

Al respecto, exhorta los miembros y simpatizantes del PLD, a los independientes, al sector externo y a todos los que están identificados con la candidatura del ex presidente Leonel Fernández a seguir trabajando sin descanso para traducir todas esas simpatías en votos a su favor, tanto en las primarias del partido, como en las elecciones del venidero año.

Hernández está convencido de que la victoria de Fernández será contundente, y de que el PLD continuará en el país para bienestar del país, de toda la población.