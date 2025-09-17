Exdirector de SeNasa afirma había doble contabilidad



El exdirector del Seguro Nacional (SeNaSa), Chanel Rosa Chupany, denunció que la pasada gestión de la aseguradora estatal creó una doble contabilidad.

Es una más de las graves irregularidades en la que habrían involucrados estado directivos del SeNaSa, razón por la cual fue enviado por la presidencia de la República un un informe a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción a fines de determinar y castigar a los responsables del supuesto hoyo financiero

Rosa Chupany señaló el descalabro que tuvo la entidad pública en la pasada gestión, que afecta de forma directa a los afiliados. “Se permitió esconder datos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. En SeNaSa se creó una doble contabilidad con los datos reales, que son los que manejaba el seguro y contabilidad ficticia la enviaban a SISALRIL. En octubre del año 2020, el pasado director de SeNaSa, doctor Santiago Hazim firmó un addendum con Khersum SRL, quien según su registro mercantil es propiedad del cirujano dental Eduardo Read. También modificó un acuerdo previo de 2016 para ampliar la red de prestadoras y ofrecer mayores prestaciones a 500 mil afiliados ahora del régimen subsidiado.

El Seguro Nacional de Salud afilia más de siete millones de afiliados, considerado la columna vertebral del sistema público. La crisis del SeNaSa es tan compleja que el Gobierno tiene hallazgos de graves irregularidades administrativas y financieras que comprometen recursos públicos. El caso se encuentra en manos del Ministerio Público. El documento fue depositado el sábado 13 de septiembre por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de SeNaSa, doctor Edward Guzmán.