Exembajador de Haití cree su país requiere cambio radical

El exembajador de Haití Paul Arcelin consideró que su país requiere un cambio radical del sistema político actual y se quejó por la poca visibilidad que se le da a la situación de crisis con nueve semanas de protestas.

Dijo que en todos los pueblos haitianos hay bloqueos y protestas permanentes reclamando la renuncia del presidente Jovenel Moïse, a los que se han sumado distintos gremios, grupos empresariales y la iglesia. Arcelin, quien fue embajador en el país en el año 1990, señaló que el problema de Haití es que 15 familias controlan toda la economía, lo que genera malestar en la población.

También los altos niveles de corrupción que en 10 años ha implicado el robo de fondos públicos por 20,000 millones de dólares, incluidos los 4,500 millones de ayuda de Venezuela.

Criticó que el presidente quiera quedarse pese a la fuerte oposición a su gestión, sobre todo luego que se descubriera que supuestamente está involucrado en actos de corrupción.

Sostuvo que su país cuenta con grandes riquezas minerales que son robadas por grandes mafias apoyada por políticos.

Prensa. Arcelin se quejó de que en la República Dominicana se publiquen más informaciones sobre la crisis política y económica que afecta a Chile y Bolivia, pese a que Haití es el vecino más cercano y la violencia en ese país ya ha provocado cerca de 300 muertes y miles de heridos.

Estimó que la movilidad en su país está seriamente afectada, al punto que parientes de 11,000 reclusos en diferentes cárceles no han podido llevarles alimentos.

Musulmanes. Otra preocupación de Arcelin es que en Haití se han establecido 18 congregaciones mulsumanas y cuyos miembros salen y entran sin ningún control. Aclaró que no quiere decir que sean terroristas, pero que debe ser motivo de investigación.

Salida. En torno a la mejor salida para su país, indicó que hay varias propuestas algunas de ellas radicales como eliminar el parlamento y la renuncia del presidente, quien sería sustituido por un miembro de la alta corte que facilitaría la transición y la convocatoria de nuevas elecciones dentro de tres años.

Fallido

Al ser cuestionado sobre si la solución de los problemas de Haití deben involucrar a las potencias extranjeras, Arcelin afirmó que estas han fracasado en sus ocupaciones desde el 2004 sin lograr nada y por el contrario han apoyado a gobernantes corruptos. “El fallido de mi país, es el fallido de las grandes potencias”, expresó, tras criticar que ellos piden al pueblo dejar las protestas, mas no que haya castigo para los corruptos.

Lazos con RD

Arcelin mantiene fuertes relaciones con la Repúbllica Dominicana desde hace décadas y buenas relaciones con políticos dominicanos. Se define como buen amigo del profesor Juan Bosch con quien tenía intercambios frecuentes, según narró.