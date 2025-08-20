Escándalo en la NBA: exempleado robó artículos históricos de Miami Heat, los vendió y terminó en la corte

El extrabajador de los Heat vendió en un ciclo de tres años "más de 100 artículos robados por aproximadamente dos millones de dólares.Lynne Sladky

Miami (EE.UU.), 19 de Agosto (EFE).- Un exempleado de los Miami Heat de la NBA se declaró este martes culpable del robo de cientos de camisetas usadas en partidos y otros artículos de valor reservados a un futuro museo de la franquicia, que vendió posteriormente a intermediarios en línea por aproximadamente dos millones de dólares.

Marcos Tomás Pérez, antiguo trabajador de los Heat y residente de Miami, fue acusado el pasado 5 de agosto por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por la sustracción y el transporte ilegal de esos artículos.

“Pérez, de 62 años, robó cientos de camisetas usadas en partidos y otros objetos valiosos de recuerdo pertenecientes a los Miami Heat y los vendió a intermediarios en línea”, informó este martes en un comunicado la Fiscalía estadounidense.

“Los artículos, que incluían camisetas raras, valían millones de dólares”, agregó el escrito. Pérez trabajó como agente de seguridad de los Heat entre 2016 y 2021 y posteriormente ejerció como encargado de seguridad de la NBA para los encuentros en Miami.

Durante todo ese periodo tuvo acceso a una sala en la que se almacenaban las camisetas usadas en los partidos y otros recuerdos destinados al futuro museo.

El comunicado informó que el extrabajador de los Heat vendió en un ciclo de tres años “más de 100 artículos robados por aproximadamente dos millones de dólares y los envió a otros estados».

Entre estos artículos sustraídos se encuentra una camiseta que fue usada por LeBron James durante las Finales de la NBA, y que Pérez vendió por 100.000 dólares. Según la Fiscalía, esa misma camiseta se vendió posteriormente por 3,7 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s.

Las autoridades hallaron casi 300 camisetas y otros recuerdos en la residencia de Pérez el pasado 3 de abril, cuya desaparición había sido denunciada por la franquicia. EFE

