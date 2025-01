Exesposa de Daddy Yankee aseguró que su labor con el cantante no ha sido reconocida: “Buscaré justicia con dignidad”

Mireddys González, excompañera sentimental del llamado “Rey de reguetón” se pronunció en sus redes sociales y reflexionó acerca de los casi 30 años de relación que sostuvo con el cantante urbano, pero además, habló del trabajo y aporte profesional que hizo a su carrera: “Mi compromiso fue genuino».

Mireddys González, expareja de Daddy Yankee rompió su silencio y reapareció en redes sociales con profunda reflexión acerca de sus casi tres décadas junto al cantante como esposa, madre sus tres hijos y, dio detalles de lo que fue su relación laboral con el artista y el aporte que brindó a la carrera del llamado “Rey de reguetón”. “Elijo seguir adelante con dignidad, buscando justicia, equidad, pero sobre todo paz”, escribió.

La exesposa del artista urbano aseguró que su labor está siendo desconocida y dejada como algo del pasado, razón por la que continuará su proceso de buscar justicia. “Mi compromiso con la carrera de Ramón Ayala siempre fue genuino, basado en el amor y la convicción de que éramos un equipo”.

Lo primero que hizo Mireddys González extenso comunicado fue aclarar el vínculo profesional que existió entre ella y el músico, explicando lo que pasará con sus sociedades, “Las empresas y proyectos que construimos juntos durante 29 años representan mucho más que un esfuerzo económico, son el resultado de apoyar incondicionalmente a tu pareja, de noches sin dormir, de decisiones difíciles tomadas con un propósito en común”, detalló al inicio de la publicación a la cual le bloqueó la opción de los comentarios.

Mireddys González reapareció en redes sociales con reflexión en la que pidió respeto para su familia luego de su polémica separación de Daddy Yankee – crédito @mireddys/Instagram

Asimismo, la mamá de los tres hijos Daddy Yankee aseguró que el proceso legal mediante el cual se divorció del intérprete de clásicos como Gasolina, Con calma y Dura, ocurrió en medio del respeto y la madurez mutua.

“La jefa” como era llamada por su exmarido, expresó el inconformismo que le dejó la forma en la que se manejó el fin de su matrimonio, ya que, mencionó que una cosa es lo que se registra en los medios de comunicación y otra al realmente pasa en el interior de la familia.

“Ha sido muy doloroso ver cómo han reducido mi aporte a unas notas de prensa especulativas y expresiones desafortunadas por parte de un equipo legal que no me conoce”, reconoció la exesposa del cantante revelando sus verdaderos sentimientos frente a las versiones que se difundieron sin consultarla.

Mireddys González habló de su función como jefe de Daddy Yankee

La empresaria musical reiteró que el único objetivo por que lucho durante el tiempo que estuvo liderando el proyecto de su exesposo fue proteger el patrimonio familiar y los intereses de sus tres hijos Yamilet, Jesaaelys y Jeremy frutos del amor que existió con el retirado cantante: “Mi compromiso con la carrera de Ramón Ayala siempre fue genuino, basado en el amor y la convicción de que éramos un equipo”.

Mireddys González se refirió a los 29 años de relación sentimental que tuvo con Daddy Yankee – crédito @mireddys/Instagram

Si bien González no cuestionó el talento de Daddy Yankee ni cuestionó su desempeño como artista, sí visibilizó los esfuerzo que puso para ayudar a que la carrera del cantante de origen puertorriqueño tuviera un mayor éxito, labor que expresó no le están teniendo en cuenta.

“Aporté mi visión, mi tiempo y mi dedicación para construir lo que hoy se conoce como un legado. Mi contribución profesional y mi aportación no quita ni resta al talento y esfuerzo de quien fue el más grande del género urbano. Al contrario, lo enriquece, porque juntos logramos cosas que jamás hubiéramos alcanzado por separado”.

Por último, la también creadora de contenido de 47 años que comparte en sus redes sociales mensajes de motivación solicitó respeto a sus seguidores y, pidió ser vista como un ejemplo de lucha, superación y resiliencia.

“Hoy elijo seguir adelante con dignidad, buscando justicia, equidad, pero sobre todo, paz. Espero servir de ejemplo para que comprendamos que detrás de cada historia pública hay seres humanos que merecen respeto”.

Por otra parte, acerca de la evolución de la diligencia judicial se supo a través de Telemundo que que los abogados de las hermanas González solicitaron al juez de primera instancia del tribunal de San Juan que retire las órdenes de arresto por desacato dictadas contra las dos mujeres.

No obstante, los profesionales afirmaron que se hizo entrega de accesos como de documentos relacionados con el manejo de las empresas Los Cangri Inc. y El cartel Records, los apoderados de Daddy Yankee se oponen al retiro de la orden, pues dicen que, aunque se recibió lo acordado, todavía no ha sido verificado si corresponden en su totalidad a lo solicitado y si en efecto, las claves funcionan.