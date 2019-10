Exesposa de Mozart La Para explica su sueldo de 110 mil pesos en Inaipi como asesora de comunicación

Luego de que ayer se diera a conocer en las redes sociales y en medios digitales que la exesposa del cantante urbano Mozart La Para, Alexandra Hatcu, gana un salario de RD$110,000.00 en la nomina del Departamento de Comunicación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), la instagramer dio su versión.

La expensa de Mozart La Para dijo en su cuenta de Instagram que que labora en la entidad desde diciembre de 2018 y señaló lo siguente: “He trabajado en colaboración con INAIPI desde diciembre de 2018, como asesora, no como empleada. Si observa los perfiles de las redes sociales en INAIPI y su evolución desde diciembre de 2018, no solo verá un aumento en las publicaciones, sino también un cambio en el diseño y la presentación, así como una promoción cruzada más expansiva entre otras instituciones”, aclaró.

También agregó: “Nunca he ocultado mi relación con la organización, como se muestra arriba en la publicación de mi colaboración con INAIPI. Para ser claros, lNAIPI no es la única institución u organización con la que consulto, asesoro o colaboro, si no también empresas publica y privadas. Para nadie es un secreto que las publicaciones en redes sociales tiene un costo dependiendo de el alcance y el numero de seguidores”, indicó.

Hatcu habría pedido a su seguidores la semana pasada que votarán por el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo.