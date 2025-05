Plutarco Jáquez, abogado de cuatro de las víctimas del colapso en el Jet Set, depositó este miércoles una instancia ante la Procuraduría General de la República, en la que solicita a la magistrada Yeni Berenice Reynoso que ordene el inicio de una acción pública contra Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, propietarios del centro nocturno y de la empresa Inversiones E y L.

«Si el Ministerio Público quiere tener más información de lo que ocurrió, tiene que interrogar a Antonio Espaillat, y que no digan que están esperando el informe, porque sin el informe están interrogando a las víctimas. Entonces, ¿por qué a él no lo interrogan?», manifestó el jurista a miembros de la prensa.

Jáquez afirmó que la decisión de la Fiscalía del Distrito Nacional de no interrogar a Espaillat, a más de un mes de la tragedia, evidentemente demuestra que «este señor está siendo protegido”. «Que sepan los fiscales que por eso estamos aquí hoy, donde Yeni Berenice, para que ordene que se ponga en movimiento la acción pública de este caso», dijo.

«El día que Antonio Espaillat sea interrogado o sea apresado, ustedes verán cómo van a venir más de 300 víctimas a poner su querella o denuncia, pero todo el mundo lo que está es decepcionado con el sistema de justicia», agregó.

Asimismo, Plutarco Jáquez advirtió que él y sus representados harán todo lo posible hasta lograr justicia para todas las víctimas.

«Esto es un caso que no se puede olvidar, porque hay 233 personas fallecidas, dominicanos y extranjeros. Hay 189 víctimas, personas con las dos piernas rotas, con lesiones permanentes. Hay 137 niños huérfanos. Fiscalía, esto no es un relajo… dejen de estar haciendo mímicas en este caso y denle el frente, porque este caso no se va a olvidar. Que sepan que nosotros vamos hasta las últimas consecuencias», enfatizó el letrado.