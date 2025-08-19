Ciudad Colonial: Exigen mayor patrullaje y recogida de basura

Los buhoneros y taxistas de la Ciudad Colonial denunciaron que el Gobierno dominicano ha descuidado la zona y solicitan que se tomen medidas para mantener la seguridad de los negocios para que se diversifique el turismo colonial.

Puede leer: Comerciantes afectados por trabajos en Ciudad Colonial

Seguridad: Un tema alarmante

El taxista Rafael Mueses, quien opera en Ciudad Colonial desde hace 30 años, expresó que las autoridades tienen el sector sin ningún planeamiento y que está sufriendo de situaciones que nunca han sido problemáticas en el pasado.

“Las autoridades dominicanas tienen el Conde “arrabalizado”. El Conde está muy arrabalizado. Aquí pasan cosas que nunca habían pasado. La seguridad se ha descuidado, aquí en otro tiempo había una buena seguridad”, señaló.

Añadió que la Zona Colonial solía contar con la supervisión del Ejército dominicano que mantenían el orden y la limpieza de las calles. Pero que los cambios realizados durante los últimos años han provocado que se pierda enfoque en la seguridad de la zona.

Por su parte, la buhonera Dayana Ortega también opina que la Ciudad Colonial está siendo descuidada y que hay mucho trabajo que las autoridades dominicanas tienen que realizar para mejorar las condiciones de las calles.

“Si, las autoridades han descuidado bastante. Hay muchas cosas que deben mejorar en la Zona Colonial. Por ejemplo, el acceso de personas que no están acorde a las leyes y una mayor vigilancia en los alrededores”, relató.

Vigilancia y recogida de basura

Basura acumulada en Ciudad Colonial. Foto/Duani Núñez Basura acumulada en Ciudad Colonial. Foto/Duani Núñez

Ortega mencionó que se debería implementar una ruta del Sistema de Asistencia Médica 9-1-1 que esté enfocada mayormente en el sector para atender las emergencias de manera inmediata y no sufrir de las complicaciones o retrasos que pudiese provocar el estado del tráfico alrededor de la zona.

En ese orden, recomendó una ampliación al sistema de seguridad con cámaras para mejorar la vigilancia y mantener el control de las calles. Añadió que se deben poner más zafacones y tanques para la basura.

“Hay muchas cámaras y seguridad en la Ciudad Colonial. Pero deberían ampliar el sistema para que haya más seguridad para todos en el sector. Aunque se recoge constantemente la basura, siempre se debería almacenar más zafacones y tanques de almacenamiento y ser más constantes con la recolección porque todo el mundo tira desechos y debemos mantener la Zona Colonial limpia”, enfatizó.

Puede leer: La riqueza abandonada de La Zurza y los obstáculos que frenan su potencial

Agentes realizan patrullaje en Ciudad Colonial. Foto/Duani Núñez

Declive de visitas en Ciudad Colonial

Rafael Mueses aseguró que el turismo de la zona ha “menguado” debido a la reducción del número de visitas en la zona, comparado con años anteriores y que el Ministerio de Turismo (Mitur) debe tomar cartas en el asunto.

“La visita de los turistas en esta época ha menguado demasiado porque mayormente las inversiones que ha hecho el sector turismo han sido para Punta Cana y otras demarcaciones turísticas y no reflejan las que hay aquí en la Puerta del Conde”, indicó.

Además, demandaron que la Alcaldía de Santo Domingo (ADN) establezca un protocolo de recogida de basura con horarios consistentes para que la Ciudad Colonial pueda mantener su imagen atractiva para los visitantes.

Explican que la limpieza urbana está estrechamente ligada a la percepción de seguridad y el cuidado que tienen organismos responsables del mantenimiento de la zona.

Residentes de la Ciudad Colonial explicaron que un entorno limpio y libre de basura puede provocar un impacto positivo para el turismo y recobrar su estatus como una ubicación atractiva para visitantes locales.

“Los visitantes de otro país vienen cada año. Este es uno de los sitios más famosos de este país. Si el gobierno dominicano cuida este sector, la Zona Colonial se puede mantener como un sitio hermoso y atractivo para todos”, concluyó.

Puede leer: Después de las 7:00, las calles de La Zurza se vacían (y esta es la razón)