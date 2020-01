Exintegrante de RBD denuncia que fue amenazado por un chofer de Uber

El actor y cantante mexicano Alfonso Herrera, exintegrante del popular grupo RBD, denunció que fue amenazado por un conductor de Uber, durante un servicio realizado en los Estados Unidos.

El cantante, quien realizó la denuncia a través de su cuenta de Twitter, manifestó que el conductor lo amenazó con sacar una pistola sino cancelaba el servicio.

“Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y@Uber solo dice “lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso”. ¿Y las garantías y derechos?”, publicó el actor en su red social.

Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y @Uber sólo dice “lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso”. ¿Y las garantías y derechos? — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020

También, Herrera señaló estar dispuesto a colaborar para con la compañía para que se realice una investigación minuciosa sobre lo sucedido.

“Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de @Uber. Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor. Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente”, agregó en otro mensaje.