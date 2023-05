New York. – El pasado 25 de mayo Bonches Latinos Media Group hizo historia nuevamente en la esperada segunda edición de los Latinos Awards NYC, el evento más importante de los latinos en la ciudad de New York, en el que se premia y reconoce a los hispanos que hacen un trabajo sobresaliente poniendo en alta su patria en los Estados Unidos.

El Beverly Hills Manor fue el escenario para que, entre grandes emociones y alegría, nominados, empresarios, artistas e invitados especiales disfrutaron en la pasarela de la alfombra roja y de una gala con una increíble producción a cargo de Karina Rivera y Amado Khoury.

Celebramos con un musical por todo lo alto bajo el mando y responsabilidad del maestro Roy Tavaré. Un momento muy emotivo y especial fue el tributo a Luis Terror Días a cargo de Laura Rivera y Rafa Pagan, también fueron parte de la cartelera musical mostrando cada uno una increíble presentación en tarima, desde miami el venezolano Gali, la dominicana Yuly Fabián acompañado del nuevo intérprete de la música world urbana Mr. Lui, desde Quisqueya la voz de Henya, Martha Heredia y Michell Flores simultáneamente en vivo desde Republica Dominicana gracias a Raíces Films, Samuel Álvarez, Joixander y Rioz fueron nuestros cantantes locales.

La ceremonia de los Latinos Awards NYC 2023 fue un evento muy dinámico con una breve presentación de los nominados, un vídeo biográfico de las personalidades reconocidas, y palabras de agradecimiento por parte de los ganadores de las 10 categorías, 6 reconocimientos especiales y el GRAN LATINO, máximo galardón de la noche, entregado al Dr. Rodolfo Rodríguez, Vicealcalde en West Orange NJ.

“Nos ponemos desde ya a trabajar en la tercera edición con la misma ilusión para que el próximo año Premios Ídolo se vuelva a convertir en la cita por excelencia de todos los latinos en la gran manzana” expresó Amado Khoury, presidente de Bonches Latinos. “Agradecemos a todos los sponsors y colaboradores que han apostado por los Latinos Awards NYC, Raíces Films, Lino Press, Tonys Shop Save Supermarket, All Town Car Service, Eklipz Entertainment, Diaz Publicist, Emergency Kitchen And Bar, Yary Nin Fashion Boutique, Los Amigos Restaurant Nyc, Cypress Liquors, El Corral Paso Fino Restaurante, Tu Domicilio Rd, Antillana Super Food, Amores Café Nyc, Mafia Energy, Alegría Cigars Y Blessing Recording Studio” puntualizó Khoury.

El público fue el encargado de elegir mediante voto popular a los ganadores de cada categoría votando a través de la app de Bonches Latinos desde el 1ro. hasta el 20 de Mayo.

Lista ganadores y reconocidos especiales LATINOS AWARDS NYC 2023

• Beto Collado – Artista del año

• Janet Guaba- Independiente

• Héctor Hernández -Atleta del Año

• El Patrón on the Way – Digital del año

• Linsay Soto – Emprendedor Latino

• Sergio De La Cruz – Empresario Del Año

• Mawe Márquez – Nuevo Artista Y/O Revelación Del Año

• Rosa Sánchez – Orgullo Latino

• Elvin Polanco – Productor Y/O Manager Artístico

• Still Díaz – Urbano Del Año

Reconocimientos especiales

• Felipe Febles – Pdte. Fundador de la Gran Parada Dominicana del Bronx

• Henry González – Por su aporte y apoyo a los artistas latinos.

• Junior Matrillé – Cronista deportivo con más de 20 años ininterrumpidos.

• Víctor Martínez – Fisicoculturista profesional, primer dominicano en ganar el Arnold Classic y Mister Olimpia.

• Ramona Torres – Por mantener vivas las tradiciones, costumbres, cultura y folklore dominicano en tierra extranjera.

• Pastor Luís Avilés – Por ser de gran apoyo y soporte para la comunidad latina como líder comunitario y desde su congregación.

GRAN LATINO – máximo galardón:

• Dr. Rodolfo Rodríguez – Por ser el primer latino en ocupar la posición de vice alcalde en la ciudad de West Orange, New Jersey y sus múltiples aportes a la comunidad hispana con West Orange Hispanic Foundation.