Éxito rotundo en el torneo de golf Scramble Open Cap Cana: celebrando el talento femenino

República Dominicana fue el eje central de LPGA Amateurs Golf Association este fin de semana, ya que se jugaba en Cap Cana el torneo más internacional del chapter Dominican Republic, el “Scramble Open Cap Cana 2025”.

Dos días de juego definieron la competencia a campo lleno, con rondas puntuables para cada día de juego, en equipos de dos jugadoras.

Una divertida pausa tuvo lugar en el Hoyo 19 de Punta Espada, para dar la bienvenida a las jugadoras y a los caballeros que conformaron el equipo masculino de la competencia, ya que este es el único torneo femenino del país con categoría masculina. Al igual que en años anteriores, el evento contó con la asistencia de asociadas de varios capítulos de LPGA Amateurs en los Estados Unidos.

Recargados de energía, con más ánimo y expectación tuvo lugar la segunda ronda de la competencia, en la que se definieron los equipos campeones del torneo.

Directivas y Colaboradoras se esmeraron en poner todo su esfuerzo para que el torneo fuera un éxito y para que, tanto las participantes extranjeras como las locales, vivieran una experiencia única en el mejor destino de golf del Caribe, la República Dominicana.

LPGA Amateurs Golf Association DR pondrá punto final la temporada de actividades 2025 el sábado 6 de diciembre con su Big3 Christmas, un torneo navideño muy esperado por todas las asociadas.

Los Principales Patrocinadores del Scramble Open Cap Cana fueron Equifax, Metrogas, Rilix, Banreservas, Swisher, Arv Group, Sti Racket Club, The OnE y Volvo. AFP Reservas, Atlántida, Club Car, Carmen Sol, Cecomsa, Punta Cana Solutions Real State, Chrono, Tailored / Marcelle Lama, Crochet Couture.

También, Cerveceria Vegana, Grupo Mallen, Café Santo Domingo, Cerveza Canita, La Aurora, Bermúdez, Rica, Grupo Doctors, Pursella / Royal Prestige, Café Monte Real, Tabacalera La Palma, Lidochem, Alala Food, Lubricambio, Laboratorio Rysell, Patria Riva Laboratorio Clínico. Así como Hotel Secrets Playa Esmeralda, Iberostar Bávaro Golf, Punta Blanca Golf Course, AC Hotel Punta Cana, la revista Cigarro Dominicano y Golfistas Dominicanos, Eden Rock, Hotel Gran Jimenoa y Pinar Dorado, Cocotal Golf Course, Barcelo The Lakes, Yhi Spa, Vale Valentina, M+B Creatividad, Ideas Y Proyectos, Zaiek Corredores de Seguros y Sundara International.

GANADORES.

COPA OVERALL LOW NET Teri Ditsch y April Ramos (FLIGHT 1)

FLIGHT 1

1ER LUGAR BRUTO Cecilia Rosado y Francine Carrier

IER LUGAR NETO Helen Hui-Cou y Dawn Polizzotti

2DO LUGAR NETO Angela Schmid y Rosa López

FLIGHT 2

1ER LUGAR BRUTO Thania Marmolejos y D’Jahnny De La Cruz

1ER LUGAR NETO Juddy Kim y Young Ok Shin

2 LUGAR NETO Karina García y Francia Álvarez

FLIGHT 3

1ER LUGAR BRUTO Cristina Wellisch y Cinthya Santos

1ER LUGAR NETO Paola Castillo y Wanda Taveras

2DO LUGAR NETO Arislyda Riehl y Rosa Rodríguez

FLIGHT DE CABALLEROS

1ER LUGAR BRUTO Ricardo Mejía y Amauris Martínez

1ER LUGAR NETO Rudolf Schmid y Volker Schmid

2DO LUGAR NETO Sebastiano Di Bari y Casimiro Richiez

PREMIOS ESPECIALES CABALLEROS

DRIVE MAS LARGO HOYO 15 Ramon Morales

ACERCAMIENTO A BANDERA HOYO 4 VOLKER SCHMID

PREMIOS ESPECIALES DAMAS

DRIVE MAS LARGO HOYO 15 Cecilia De Nord

DRIVE DE PRECISION HOYO 6 Juddy Kim

ACERCAMIENTO A BANDERA HOYO 4 Brittany Flynn

ACERCAMIENTO A BANDERA HOYO 13 Alice Heinsen

SOBRE LPGA AMATEUR GOLF ASSOCIATION.

LPGA Amateur Golf Association tiene como propósito proveer una plataforma deportiva para todas las mujeres interesadas en el golf y ha sido diseñada para que todas las damas se conecten, aprendan, jueguen y pertenezcan. En la actualidad cuenta con 110 capítulos en los Estados Unidos y su capítulo en la República Dominicana. La LPGA Amateur Golf Association, forma parte de la familia LPGA (Ladies Professional Golf Association) que incluye el LPGA Tour, Symetra Tour, el Club de Profesionales y Entrenadores de la LPGA, la LPGA USGA Girls Golf, la LPGA Teaching Academies y la LPGA Women´s Network. LPGA es una de las agrupaciones deportivas femeninas más fuertes del mundo, fundada en el 1950 por la EWGA (Women’s Executive Golf Association), como una entidad sin fines de lucro, la cual se ha proyectado hacia las jugadoras aficionadas a través de la LPGA Amateur, en interés de ofrecer una comunidad fuerte y moderna que apoye el desarrollo del golf a todos los niveles.

SOBRE LPGA AMATEUR DOMINICAN REPUBLIC.

La LPGA Amateur Dominican Republic está alineada bajo los mismos parámetros con su oficina matriz en Estados Unidos, y desarrolla programas de instrucción y participación para adultas y jóvenes de todos los niveles sociales. Las golfistas afiliadas a LPGA Amateur DR cuentan con nuestra plataforma para participar en competencias internacionales; además, tienen acceso a la mayoría de los eventos competitivos de los tours oficiales de la LPGA, y ver de cerca el accionar de las jugadoras profesionales en los campeonatos más importantes. Además, pueden participar en eventos diseñados especialmente para amateurs dentro del programa anual de intercambios deportivos y obtener tickets con descuentos para el US Open y la Solheim Cup.