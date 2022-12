Exministro de Defensa: veteranos enviados a Irak recibieron primer pago en 2005

El exministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, aclaró este lunes que los veteranos de guerra dominicanos que estuvieron en operaciones de estabilización del conflicto bélico en Irak en el año 2003, fueron compensados en el 2005, cuando entonces era presidente de la República Dominicana Leonel Fernández.

«Aquella vez se decía que no se podía pagar viáticos a personas que estaban en un compromiso de la nación, y realmente Estados Unidos no daba dinero para eso. Y yo recuerdo que, en virtud de la necesidad de aquel momento y de las exigencias, yo hablé con el presidente Fernández y le expliqué que aunque legalmente la ley no obliga a hacerlo, sería justo sacarle un dinero a ellos para por lo menos solventar los gastos que sus familiares incurrieron y me lo aprobó», explicó el exministro.

Pared Pérez, que intervino vía telefónica en el programa Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5 FM, puntualizó que el exjefe de Estado aprobó 42 millones de pesos para los militares dominicanos que estuvieron en Irak.

La razón por la desde el 2005 y hasta ahora no se había pagado a los veteranos, responde, según el vicealmirante, a que sólo se le entregó una parte del dinero que le correspondía. «Yo entiendo que era un completivo, pero debió haberse dicho como tal», dijo Pared Pérez.

El pago

Las autoridades militares empezaron la entrega de cheques a unos 442 soldados de las diferentes fuerzas, de los cuales 287 son miembros activos de las Fuerzas Armadas y quienes en total recibirán un monto superior a los RD$ 45 millones de pesos (45,781,200.oo), mientras que unos 155 son miembros pasivos y recibirán un total superior a los RD$ 23 millones de pesos (23,765,400.00)

Los militares participaron como integrantes de la Fuerza de Tarea Quisqueya I y II, enviados a Diwaniya, Irak por períodos de cuatro y seis meses, en agosto del 2003 y en enero del 2004 respectivamente.

Los soldados que integraron las tropas, fueron misionados a ayudar en la reconstrucción de Irak en medio de la operación militar de apoyo, con patrullajes, tareas de vigilancia e inteligencia en el país árabe desde la base de operaciones en Diwaniya, durante ese tiempo.

En noviembre del año 2021, militares que aún no habían cobrado el pago de los viáticos, fueron recibidos por el mayor general Celin Rubio Terrero, en ese entonces Comandante del Cuerpo de Ayudantes Militares, quien les había indicado que por mandando del Presidente de la República, recibirían durante la actual gestión, los pagos prometidos por la labor realizada.

Durante la entrega de los cheques, estuvieron presentes el director de planes y operaciones del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, la Contralora General de las Fuerzas armadas, así como directivos del cuerpo jurídico y financiero del MIDE.