Exministro de Salud afirma Abinader es presidente de la transformación y el desarrollo nacional

Exministro de Salud afirma Abinader es presidente de la transformación y el desarrollo nacional

Constanza, La Vega. – Plutarco Arias, exministro de Salud Pública, destacó a Luis Abinader como el presidente de la transformación y el desarrollo nacional, afirmando que su gobierno ha sabido invertir los fondos públicos con equidad geográfica y total transparencia.

Asimismo, agregó que el sector agrícola es el mejor testimonio de esa gestión, como se refleja en esta provincia.

Arias, quien es el presidente y líder del Movimiento Grupo de los 100 (G-100), encabezó aquí un encuentro con dirigentes, como parte del programa nacional de fortalecimiento y expansión que desarrolla el movimiento en todo el territorio dominicano.

Explicó que el acto se enmarca dentro del proceso de inscripción de nuevos miembros, con el objetivo de consolidar un crecimiento político sostenible y multiplicador.

“El Grupo de los 100 es un movimiento proactivo y multiplicador que, respetando siempre la Ley Electoral, continúa reuniendo a sus cuadros en los distintos municipios del país, con la firme determinación de seguir avanzando”, expresó.

De su lado, el coordinador nacional del movimiento, Héctor Villalona, valoró el esfuerzo de la dirigencia local en Constanza, señalando que el entusiasmo y compromiso de los nuevos miembros garantizan la expansión constante del G-100 en la provincia de La Vega.

Los dirigentes políticos del movimiento en Constanza, José Adriano y Virgilio Cosma, manifestaron su disposición de trabajar a tiempo completo junto al equipo nacional, convencidos de que el fortalecimiento del Grupo de los 100 representa un compromiso con el país y con el futuro de la democracia dominicana.

José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones públicas.

Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.

Ganador de la Segunda Edición del Concurso Nacional de Periodistas Unión Europea – República Dominicana y Premio Municipal de la Juventud otorgado por el Ayuntamiento de Santiago.

Fue vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago.

Periodista por convicción.

Publicaciones Relacionadas

Exministro de Salud afirma Abinader es presidente de la transformación y el desarrollo nacional
Exministro de Salud afirma Abinader es presidente de la transformación y el desarrollo nacional
31 agosto, 2025
Kale, el “rey de los superalimentos”: ¿por qué es tan saludable?
Kale, el “rey de los superalimentos”: ¿por qué es tan saludable?
27 agosto, 2025
Día Mundial del Síndrome de Turner: causas, síntomas y tratamientos disponibles  
Día Mundial del Síndrome de Turner: causas, síntomas y tratamientos disponibles  
27 agosto, 2025
 ¿Camarones radiactivos en la mesa? La FDA investiga posible contaminación
 ¿Camarones radiactivos en la mesa? La FDA investiga posible contaminación
27 agosto, 2025
Los sorprendentes beneficios para la piel de la Tomatina
Los sorprendentes beneficios para la piel de la Tomatina
27 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Comités de compras

Comités de compras

“Emmanuel tours” un derroche musical

“Emmanuel tours” un derroche musical

Los celos: sus riesgos

Los celos: sus riesgos

La libra de pollo se sigue vendiendo a RD$85.00

La libra de pollo se sigue vendiendo a RD$85.00

Juan Soto despacha su jonrón 33 victoria Mets ante Marlins

Juan Soto despacha su jonrón 33 victoria Mets ante Marlins

¿Es la inteligencia artificial la nueva religión de Silicon Valley?

¿Es la inteligencia artificial la nueva religión de Silicon Valley?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo