Exministro de Salud afirma Abinader es presidente de la transformación y el desarrollo nacional

Constanza, La Vega. – Plutarco Arias, exministro de Salud Pública, destacó a Luis Abinader como el presidente de la transformación y el desarrollo nacional, afirmando que su gobierno ha sabido invertir los fondos públicos con equidad geográfica y total transparencia.

Asimismo, agregó que el sector agrícola es el mejor testimonio de esa gestión, como se refleja en esta provincia.

Arias, quien es el presidente y líder del Movimiento Grupo de los 100 (G-100), encabezó aquí un encuentro con dirigentes, como parte del programa nacional de fortalecimiento y expansión que desarrolla el movimiento en todo el territorio dominicano.

Explicó que el acto se enmarca dentro del proceso de inscripción de nuevos miembros, con el objetivo de consolidar un crecimiento político sostenible y multiplicador.

“El Grupo de los 100 es un movimiento proactivo y multiplicador que, respetando siempre la Ley Electoral, continúa reuniendo a sus cuadros en los distintos municipios del país, con la firme determinación de seguir avanzando”, expresó.

De su lado, el coordinador nacional del movimiento, Héctor Villalona, valoró el esfuerzo de la dirigencia local en Constanza, señalando que el entusiasmo y compromiso de los nuevos miembros garantizan la expansión constante del G-100 en la provincia de La Vega.

Los dirigentes políticos del movimiento en Constanza, José Adriano y Virgilio Cosma, manifestaron su disposición de trabajar a tiempo completo junto al equipo nacional, convencidos de que el fortalecimiento del Grupo de los 100 representa un compromiso con el país y con el futuro de la democracia dominicana.