Exnovia de «Onguito Wa» dice él conducía yipeta que atropelló y mató a joven

La joven conocida en redes sociales como «Briante» y señalada como la exnovia de Elvis Manuel Santos, mejor conocido como «Onguito Wa», admitió que este sí conducía la yipeta marca Mercedez Benz, color negra, que atropelló a un joven de 25 años mientras ambos vehículos se desplazaban por la avenida Duarte esquina Ovando en sentido contrario uno del otro.

Briante dijo durante una entrevista en el programa Alofoke Radio Show que al momento del accidente en el vehículo solo se encontraban ella y «Onguito Wa», y que tras atropellar al joven, de nacionalidad haitiana, ambos huyeron del lugar dejando abandonados el vehículo que era rentado y a su víctima.

«En el carro, solamente, íbamos Onguito y yo…yo me las estoy entrando en los pantalones corriendo, el me dice ven corre, parece que encontró un motorista. Es que fue como una película, es que yo todavía no lo puedo ni creer», dijo Briante durante la entrevista.

«Yo siento que todo esto me está persiguiendo aquí, yo no tengo paz, yo tengo ocho llamadas de la fiscalía, hoy solamente, que me han estado llamando para que yo vaya a declarar… No me siento ni siquiera muy bien de salud, si me ves, estoy súper nerviosa», afirma la joven, mientras muestra que sus manos tiemblan.

Tras el hecho «Onguito Wa» se entregó a las autoridades pasadas aproximadamente las 12 horas del accidente alegando que él no era quien conducía el vehículo, posteriormente apareció otra persona que se identificó como el conductor al momento del accidente.

Agregó que antes de llegar al hotel pasaron por la escena del accidente, donde se encontraba un amigo de ella tratando de recuperar de la yipeta unos lentes marca Cartier, propiedad de la joven, que reside en los Estados Unidos.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que el caso estaba en manos de la Fiscalía de Tránsito que se encargaría de las investigaciones de lugar.

Sobre las acciones de «Onguito WA»

Abogados consultados por el Periódico Hoy Digital explicaron que «Onguito WA» podría ser demandado por daños y perjuicios o responsabilidad civil por los familiares de Elma Avener; quien perdió la vida en un accidente de tránsito al ser atropellado por un vehículo en el que viajaba Santos en caso de no ser quien conducía.

El abogado Ángel Vargas dijo que si «Onguito Wa» tuvo responsabilidad directa en el accidente, sería el Ministerio Público que tendría que abrir una nueva investigación con base en la nueva evidencia y a esto se podría agregar dos años a la condena por el cargo de soborno a un fiscal para que levantara un acta falsa sobre el accidente, pero esto, dice el abogado, es una mera especulación hasta el momento.

El jurista explicó también que la ley establece que en caso de que haya delitos conexos se buscará obtener la pena mayor disponible y establecida según corresponda el delito más grave.

Se recuerda que días después del accidente el comunicador Santiago Matías reveló en sus plataformas digitales un audio en el que supuestamente se escucha a «Onguito Wa» admitir su responsabilidad en el hecho.

“Maté a uno, muerto”, dijo presuntamente «Onguito Wa», mientras varias personas que lo escuchaban le preguntaron cómo obtuvo su libertad. Tras darse a conocer el audio, el artista subió un video en su red social Instagram desmintiendo las declaraciones.

No es la primera vez que «Onguito Wa» se ve involucrado en accidentes de tránsito que han dejado víctimas con repercusiones serias.