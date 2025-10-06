«Experimentado y con calibre de campeón», así describe Stephen Curry al dominicano Al Horford

Al Horford

La adquisición del veterano pívot Al Horford por parte de los Golden State Warriors fue duramente criticada cuando se hizo oficial la semana pasada. Con su experiencia en campeonatos y un juego sencillo pero efectivo, aficionados y expertos dedujeron que encajaría a la perfección con lo que los Warriors han construido durante la era de Stephen Curry.

Su presencia en la cancha tuvo un tremendo impacto en ambos extremos cuando los Warriors derrotaron a Los Ángeles Lakers, 111-103, en su primer juego de pretemporada.

«Obviamente tiene un coeficiente intelectual alto. Un jugador experimentado, con calibre de campeonato, que encaja en cualquier alineación. Nos da espacio. Nos da presencia defensiva», dijo Curry durante la rueda de prensa posterior al partido. «Vieron el pase que me hizo desde la esquina en el pase de ida y vuelta. Hay una química tácita que seguirá mejorando».

Horford encaja bien con Warriors

Horford es un jugador con la capacidad de integrarse de inmediato en la cultura de un equipo y dejar huella en cada faceta del juego. El dominicano demostró ser uno de ellos, anotando tres puntos, cuatro rebotes, tres asistencias, tres tapones y un robo en poco más de 14 minutos de juego.

Con Horford a bordo, los Warriors cuentan con un pívot versátil que no solo puede anotar y defender, sino también facilitar jugadas. Esto añade una nueva dimensión a su ya formidable ataque y les permite jugar con jugadores pequeños sin sacrificar tamaño, rebotes ni tiros.

