Experta analiza el caso de la joven de Villa González: cómo piensan los agresores y por qué graban

El caso de la joven de 21 años en Villa González, quien habría sido drogada, abusada sexualmente por siete hombres y cuya agresión fue difundida en redes sociales, sigue generando indignación en la República Dominicana. Una experta en salud mental explicó que este tipo de crímenes responde a patrones en los que los agresores conciben a las mujeres como objetos de consumo.

La psicóloga y terapeuta familiar Evelin González señaló que los violadores ven a las víctimas como «cosas» y suelen elegir a las que consideran “más tiernas” o vulnerables, a partir de observaciones sobre su entorno, la hora en que salen, si cuentan con protección o si pueden defenderse.

«Los agresores sexuales saben y conocen la vulnerabilidad de la víctima. No les importa cómo ella se siente», afirmó, al tiempo que añadió que, el hecho de que no se pueda defender les genera placer.

«El goce» de grabar la violencia

De acuerdo con la especialista, la grabación de estos hechos responde a un doble propósito: disfrutar del acto en sí y luego revivirlo como una validación de lo cometido.

«El video posteriormente se los gozan, no hay otra explicación. Está el goce en la escena, en la experiencia degradante de la violación, pero luego está el goce de habernos salido con lo nuestro y que nadie nos descubra: ‘Vamos a ver ahora qué hicimos tan bien’. ‘Hay una validación de nuestro trabajo'», indicó.

Consecuencias para las víctimas

La especialista advirtió que las secuelas para las sobrevivientes son devastadoras. En este caso, la joven no recordaba lo sucedido, lo que, según González, es común cuando se usan medicamentos controlados. «No se pueden mover, hay medicamentos que el efecto es tan importante que al día siguiente tú no te puedes levantar», explicó.

El estrés postraumático y el miedo posterior, añadió, son “terribles”, lo que profundiza el sufrimiento de las víctimas.

¿Cómo piensan los agresores?

De acuerdo con la psicóloga, los agresores sexuales suelen ser personas con fragilidades, sin una identidad definida ni criterios de vida claros. En eso, encuentran respaldo dentro de un grupo que los alienta a cometer estos actos, bajo la creencia de que “no pasará nada” porque las víctimas generalmente no hablan.

La especialista explicó que estos grupos no se organizan de un día para otro, sino que van “coqueteando con la idea” hasta que logran consolidarse. “Los grupos van creciendo progresivamente”, puntualizó.

Una vez conformada su estructura, los agresores dirigen sus acciones hacia personas que consideran más vulnerables, en especial mujeres jóvenes. “A medida que hay mayor juventud en las víctimas, menos percepción de riesgo”, subrayó González.

Sobre el caso

El hecho ocurrió en marzo, cuando la joven se encontraba en un establecimiento de Palmar Abajo, municipio Villa González, junto a una amiga. Allí comenzó a sentirse indispuesta y dos de los acusados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud, pero en lugar de eso la trasladaron a una residencia en La Javilla, donde fue agredida sexualmente.

Los imputados son José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere). Otro de los acusados continúa prófugo.

El Ministerio Público imputa a los señalados los cargos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos, y solicitó prisión preventiva como medida de coerción.

La Fiscalía de Santiago, encabezada por Quirsa Abreu Peña, junto a las fiscales Gladisleny Núñez e Ivette Martínez, pidió además declarar el caso de tramitación compleja, dada la pluralidad de imputados y la posibilidad de que surjan más vinculados.

Los acusados enfrentan violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, así como a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

