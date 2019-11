Experto en relaciones internacionales: RD no se ha dado cuenta que Haití es una amenaza para su futuro

El experto en relaciones internacionales, Iván Ernesto Gatón, advirtió que la corrupción, el narcotráfico y la desigualdad son factores que debilitan a la democracia y una encrucijada muy particular que tiene América Latina, a la que todavía no se le ha prestado la debida atención.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, manifestó que para que un país se desarrolle económicamente primero debe tener estabilidad política, porque de lo contrario nunca logrará ese objetivo.

El experto hizo un análisis de la crisis que vive el sistema democrático en América Latina y Europa, producto de las grandes desigualdades sociales y las debilidades para cumplir con sus promesas que tiene el sistema.

Especifica que mientras en Haití el proyecto sea para un grupo el país no va a salir hacia adelante, lo cual le pasa a todas las naciones que no tienen una visión común de destino.

Observó que Haití es un caso muy sui generis y particular que no se le ha prestado la debida atención. Dijo que si se toma la economía del vecino país, se concluye que no tiene ni un 2% de su territorio cultivable para vivir de la agricultura.

Indicó que Haití vive de la ayuda exterior prácticamente. Advirtió que República Dominicana no se ha estado dando cuenta que Haití es una amenaza para su futuro.

“Mientras Haití no tenga estabilidad, República Dominicana tiene que seguir pensando de que su atomización como sociedad y todo lo que pueda lograr en desarrollo de todo tipo, va a estar cercenado por el problema haitiano”, acotó.

Gatón sostuvo que el empobrecido país no tiene otro lugar para donde ir que no sea República Dominicana.

Manifestó que en todos los parámetros de evaluación la democracia queda muy mal parada porque la gente está confiando muy poco en lo que ese sistema político pueda ofrecerle.

Comentó que los análisis concluyen en que esta no está llevando a cabo el proyecto de nación o de visión que debe llevarse a cabo.

“La democracia tiene como elemento fundamental el consenso”, tras afirmar que hay que revisar este sistema para que no sea un instrumento plutocrático.

Comentó que el último informe deja muy mal parada la democracia en América Latina, porque la evaluación establece que el 57% prefiere regímenes duros, siempre que garanticen seguridad y desarrollo económico.

Explicó que en la región más de un 15% del PIB se ve afectado por la delincuencia y la alta tasa de criminalidad que provoca el narcotráfico. “Estamos hablando de más de US$30,000 millones de pérdidas”, recalcó.

El experto resaltó que la marihuana se ha legalizado en los Estados Unidos, porque deja US$170,000 millones al año.

Consideró que “estamos en una epidemia”, por los muertos que ocasiona el narcotráfico, sino también por enfermedad, dada las muertes que genera los vicios.

Planteó que las democracias no están respondiendo al fenómeno del narcotráfico por la poca existencia de sociedades igualitarias.