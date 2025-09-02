Experto en seguridad vial explica qué está fallando en República Dominicana 

Máximo Martín Gómez, presidente de Tintarela y representante de la empresa internacional Valtir, denunció la falta de voluntad política y conocimiento técnico en el manejo de la seguridad vial en República Dominicana, durante una entrevista en Telematutino 11.

Con más de una década de experiencia en el estudio de accidentes de tránsito, Gómez advirtió que el país enfrenta una crisis que cobra miles de vidas cada año.

El experto criticó el enfoque superficial de las autoridades.

“Muchas personas que toman decisiones entienden que la seguridad vial es cosmética. Vamos a poner una varanda, un letrero, una señalización… pero no se está haciendo como debe ser.”

Gómez presentó soluciones concretas, como el uso de disipadores de energía, varandas de triple onda y bandas sonoras, dispositivos que han demostrado reducir la mortalidad en carreteras.

“Estamos llenos de ‘cola de pez’, eso es un cuchillo. Quitemos la bendita cola de pez y hagamos algo para salvar vidas. De eso se trata la seguridad vial.”

También hizo un llamado a aplicar la ley sin excepciones.

“Aquí no hay régimen de consecuencias. Cualquiera tiene un guía. Andar en un motor sin casco es un deporte. Las autoridades lo ven y no pasa nada.”

Sobre el impacto económico, Gómez fue enfático:

“Una vida humana en Estados Unidos está valorada en 13.4 millones de dólares. Aquí se han perdido miles de millones en vidas que pudieron salvarse. El pobre también consume, también aporta al fisco.”