Experto ve no es sentencia muerte tener diabetes y covid-19

El director del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (Inden), aseguró que una persona que tiene una diabetes controlada, si contrae la covid-19, tiene los mismos riesgos que cualquier otra gente que no tenga esa condición.

El doctor Ammar Ibrahim insistió que siempre se ha dicho que la diabetes es un factor de riesgo y que puede aumentar la mortalidad para quienes se infectan con la covid-19.



Esa información es cierta, pero eso se aplica para aquellas personas que tienen una diabetes no controlada no hay un riesgo de muerte inminente.

Ammar Ibrahim fue entrevistado en el programa D´AGENDA que se difunde por Telesistema canal 11.



El especialista aseguró que una persona con diabetes que no lleva su tratamiento, una dieta descontrolada, y no atiende las recomendaciones de los médicos, ese es un diabético no controlado.

El director del Inden dijo que esa persona, en esas condiciones, sí tiene riesgos más elevados si se infecta con el coronavirus, que otra que no sea diabética. “Pero del otro lado, la persona que tiene diabetes, pero está controlada, está recibiendo y tomando sus medicamentos como se debe, hace sus ejercicios, y lleva la dieta adecuada, esa persona tiene el mismo riesgo que cualquier otra que no lo sea”, insistió el facultativo. Para una persona que tenga diabetes y el contagio sea una sentencia de muerte, debe no estar controlado, dijo el experto.

Sostuvo que a las personas que tienen diabetes la institución que dirige no le llaman pacientes porque no es una enfermedad.

El director del Inden reiteró que las personas que tienen diabetes, si están controlados, van a vivir toda su vida normal, sin complicaciones. Si alguna vez se presenta alguna complicación, va ser muy fácil de resolver, de ahí la importancia de los centros especializados y los medios de comunicación para llevar informaciones y educación a las personas con diabetes, para que se cuiden, porque la diabetes no va ser una enfermedad.



“Es todo lo contrario, lo que tenemos que enseñarles a las personas que cuiden su diabetes, porque si cuidan su diabetes son personas normales, sin ningún problema” dijo el doctor Amman cuando se le preguntó si infectarse de covid para un diabético es una sentencia de muerte.



El médico dijo que la mayoría de las personas que han muerto de la covid tienen más de 60 años, y presentaban una comorbilidad de hipertensión y diabetes, y eso es cónsono con las estadísticas, ya que el 50% de quienes superan esa edad son hipertensos y el 30% son diabéticos, dijo al referirse a las cifras.