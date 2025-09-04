Expertos advierten: tensión entre Venezuela y Estados Unidos podría presionar a República Dominicana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el 22 de agosto de 2025 el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas como un plan "inmoral, criminal e ilegal" contra su país, con el objetivo de provocar un "cambio de régimen". AFP - JUAN BARRETO

Ante la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos, el economista Winston Marte advierte que las consecuencias directas para la República Dominicana serían mínimas en términos comerciales, pero significativas en el plano social.

El experto explica que las relaciones entre Venezuela y República Dominicana ya se han deteriorado desde la ruptura del acuerdo Petrocaribe. “

La relación comercial se basaba principalmente en la venta de hidrocarburos por parte de Venezuela y la exportación de productos médicos desde Dominicana. Hoy ese intercambio es marginal”, explicó al periódico Hoy.

Posibles efectos sociales en Dominicana

El catedrático señala que el mayor impacto podría venir por el aumento del flujo migratorio venezolano, impulsado por el deterioro económico en el país suramericano. Esto podría generar:

Presión sobre los servicios sociales: salud, educación y asistencia pública podrían verse afectados por el incremento de la demanda.

Competencia en el mercado laboral: muchos migrantes venezolanos tienen formación técnica y profesional, lo que podría generar una ligera presión sobre el empleo local, al ofrecer servicios a menor costo.

Riesgo de infiltración criminal: Marte advierte sobre la posibilidad de que miembros de carteles perseguidos por EE.UU. intenten ingresar a territorio dominicano en busca de refugio, lo que podría representar un riesgo para la seguridad nacional.

Impacto global

De su lado el politólogo Luis González considera que “se recrudece la crisis permanente entre Estados Unidos y Venezuela. Este nuevo capítulo se caracteriza por el despliegue de destructores estadounidenses bajo el argumento de combatir el narcotráfico, acusando al presidente Nicolás Maduro de liderar un cartel”.

El internacionalista consultado por el periódico Hoy descarta una invasión militar: “Han cerrado las fronteras. No creo que Estados Unidos vaya a invadir por esta acción, aunque eso es lo que le interesa a la oposición de la nación bolivariana”.

Impacto en República Dominicana Aunque no se prevé una acción bélica directa, la presencia activa de fuerzas estadounidenses en el Caribe podría tener efectos indirectos en República Dominicana:

Mayor cooperación militar: EE.UU. mantiene operaciones antidrogas y entrenamiento en suelo dominicano, lo que podría intensificarse.

Presión diplomática: El país podría verse obligado a posicionarse más claramente frente al conflicto entre Washington y Caracas.

Seguridad marítima: El aumento de patrullajes podría afectar el tráfico comercial y pesquero en aguas compartidas.