Expertos buscan respuestas a serie sismos Puerto Rico

Sismólogos en el sur de Puerto Rico caminaron con cuidado por un pedazo de tierra que marca la ubicación de sensores recientemente enterrados que esperan les den respuestas a una constante e inusual serie de terremotos en la región atemorizando a residentes.

Alena Leeds, del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se detuvo frente a los sensores ayer por la tarde y revisó la información que aparecía en la pantalla frente a ella. “íAhí viene una! Es una réplica”, comentó mientras el software mostraba líneas rojas, azules y verdes que iban arriba y abajo.

Más de 1,280 sismos han sacudido la región sur de Puerto Rico desde el 28 de diciembre, de los que más de una veintena han sido de magnitud 4.5 o más, de acuerdo con el USGS. Entre ellos estuvo uno de magnitud 6.4 que se registró el 7 de enero y provocó muerte de una persona y heridas a 9, y una réplica magnitud 5.9 que ocurrió el sábado, causando más daños.

Funcionarios del gobierno dijeron que los sismos han causado daños con valor preliminar de US 110 millones y rompieron una conocida formación rocosa en la costa, además de que afectaron o destruyeron más de 550 viviendas.

La actividad sísmica que los expertos señalan que es inusual pero no inesperada ha desencadenado un debate científico sobre lo que la está causando y ha atraído la atención internacional a la región, donde más de 4,000 personas han buscado cobijo mientras se preguntan cuándo dejará de temblar la tierra.

“Hasta que esto no pare, yo no pienso meterme en la casa para nada”, dijo Adrián Santos, un mecánico de 45 años que ha vivido en una tienda de campaña en la ciudad costera de Ponce.