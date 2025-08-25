Expertos en salud revelan los principales desafíos sanitarios que enfrenta República Dominicana

Especialistas en salud abordaron este lunes los principales desafíos que enfrenta el sistema sanitario dominicano, con especial énfasis en el aumento de casos de tuberculosis y la necesidad urgente de fortalecer la atención primaria.

El doctor Eddy Pérez Then, investigador y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad O&M, reveló que actualmente se registran más de 4,000 casos de tuberculosis en el país, una cifra que refleja tanto el avance en la detección como la persistencia de condiciones sociales que favorecen la propagación de la enfermedad.

“Estamos hablando de 4 mil casos de tuberculosis. El 13 por ciento de ellos corresponde a privados de libertad, lo que evidencia el impacto del hacinamiento en la transmisión de esta enfermedad”, señaló en el programa Uno + Uno de Teleantillas, canal 2.

Pérez Then, también destacó la necesidad de desarrollar más personal especializado en atención primaria para mejorar la respuesta del sistema.

Por su parte, la doctora Marija Miric, directora ejecutiva de la Fundación Two Oceans in Health, hizo un llamado a incorporar tecnologías emergentes en el sector salud.

“Hay que pensar en el uso de las tecnologías en el sector salud. La inteligencia artificial, el big data y las aplicaciones móviles pueden transformar la atención primaria si se implementan con visión y ética”, expresó.

Ambos expertos coincidieron en que los avances científicos deben ir acompañados de políticas públicas que fortalezcan la infraestructura, la formación de personal y la gobernanza del sistema sanitario. También alertaron sobre la vulnerabilidad de ciertos grupos, como los migrantes y personas con diabetes, quienes presentan mayor riesgo de desarrollar tuberculosis.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

