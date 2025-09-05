Expertos ven nuevo Código Penal necesita correcciones

Miguel Valerio, Rodolfo Valentín, María del Pilar y la moderadora Lucy Objío. Olga de la Cruz.



El nuevo Código Penal representa un avance para la administración de justicia, pero contiene disposiciones que deben ser revisadas, como la acumulación de penas de hasta 60 años, el aumento de sanciones sin efectos disuasivos claros, la tipificación diferenciada de feminicidios por género.

Así lo afirmaron varios expertos en derecho penal, durante su participación en un panel organizado por la firma de abogados Pellerano & Herrera, los cuales además, criticaron que la legislación no considerara delitos vinculados a la inteligencia artificial y otros aspectos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, calificó la pieza como un “importante instrumento jurídico”, pero mostró reservas frente a la acumulación de penas.

A su juicio de Valentín, imponer condenas de hasta 60 años no es viable en un país donde las cárceles presentan condiciones precarias y, además, porque contraviene el principio constitucional de que la pena debe orientarse a la reinserción social.

Sostuvo que aumentar las penas no reducirá los delitos y que es necesario diseñar mecanismos de disuasión más eficaces contra la delincuencia.

El director de la Defensa Pública criticó el artículo que sanciona los feminicidios, al considerar que elevar la pena a 40 años solo cuando el infractor es un hombre vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución.

De su lado, el abogado Miguel Valerio, socio fundador de VJR Abogados, valoró como positivo que por primera vez el país disponga de un Código Penal estructurado y actualizado a los tiempos modernos.

Destacó los avances en materia de delitos sexuales, aunque lamentó que la normativa no incluya previsiones relacionadas con la Inteligencia Artificial y los delitos derivados de su uso.

“En general considero que este código hay que verlo como una oportunidad y no como una amenaza”, expresó Valerio.

María del Pilar Zuleta, directora legal de Zuleta Asociados, valoró la inclusión de nuevas figuras penales como el feminicidio, la inducción al suicidio, el proxenetismo y la distribución de pornografía a menores de edad.

Zuleta explicó además los supuestos en que puede concurrir la responsabilidad penal de las personas jurídicas y advirtió sobre los retos probatorios que enfrentarán las empresas al momento de invocar atenuantes o eximentes de responsabilidad.

Las palabras de apertura a la actividad fueron ofrecidas por Ricardo Pellerano, socio gerente de la firma Pellerano & Herrera, quien destacó la relevancia de esos espacios.

“Con este panel buscamos abrir un foro plural donde puedan examinen de manera crítica y constructiva las transformaciones jurídicas del país”, expresó Pellerano.

Dijo que el nuevo Código Penal representa un paso decisivo para el fortalecimiento del Estado de Derecho y que su correcta aplicación dependerá de un diálogo constante entre los actores de la justicia.