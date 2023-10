El próximo 28 de noviembre se cumplirá el noveno aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, considerado como uno de los artistas mexicanos más importantes de todos los tiempos por su inigualable legado en el medio.

Durante todos estos años han corrido rumores sobre el destino de sus programas, pues no se han retransmitido en televisión a pesar de las súplicas del público.

Entre dimes y diretes, muchos internautas han señalado directamente a Florinda Meza (viuda del comediante) como la responsable de obstaculizar la transmisión de dichos programas donde ella misma tiene participaciones estelares.

Fue bajo este contexto que la viuda del comediante recurrió a su cuenta de Instagram para emitir un comunicado de prensa al respecto: “Se dice que yo me opongo a que los programas de Chespirito sean transmitidos nuevamente, total y absoluta mentira”.

Florinda Meza explicó que existen varios puntos clave por los cuales no se ha concretado la negociación con una televisora mexicana (aparentemente Televisa) aunque se ha intentado en varias ocasiones.

“Yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto, yo sí respeto y amo al público al igual que lo hacía mi Robert. Tanto Roberto como yo respetábamos y amábamos nuestra profesión, era nuestro placer y nuestro postulado, para mí sigue siéndolo”, comenzó.

La intérprete de Doña Florinda aseguró que no ha participado en ninguna negociación por decisión de terceras personas, pues aunque supuestamente Roberto Gómez Fernández (hijo del actor) tiene los derechos de los programas, ella debería formar parte porque también es su trabajo.

“Yo sí soy colaboradora literaria de los programas, yo sí negociaría por mi trabajo, porque además fui intérprete múltiple de los mismos”, comentó.

La actriz no mencionó a nadie en específico como la persona responsable de las negociaciones, sin embargo, dejó entrever quien ha obstaculizado el proceso es el heredero de su esposo: “Una herencia del genio, del talento de Roberto Gómez Bolaños, no es solamente un regalo, es una grande y valiosa responsabilidad”.

“En una compra-venta hay un comprador y uno o más vendedores, en este caso, dos. El comprador ya ha intentado por cuatro ocasiones hacer la transacción, mismas a las que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones son eso, para negociar, para llegar a un feliz acuerdo, al menos que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla”.

Florinda Meza terminó su comunicado con un triste mensaje para el público, pues aparentemente las negociaciones van para largo: “Que tristeza. El público está esperando, el comprador está en pie, no he sido yo quien dijo no, o sea, que pregunten a quien tengan que preguntar”.