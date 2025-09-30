Explora ‘Mujer Imparable’: Claves para el liderazgo femenino de Arlenys Nicasio

Santiago. Con una trayectoria marcada por el liderazgo empresarial y el compromiso social, Arlenys Nicasio presenta su e-book Mujer Imparable: de Cero a Líder, una obra digital que busca inspirar a las mujeres en su camino hacia el empoderamiento personal y profesional.

La publicación reúne aprendizajes y herramientas prácticas fruto de más de 15 años de experiencia en los ámbitos legal, corporativo y de gestión de proyectos. “Quise escribir el libro que a mí me hubiese gustado leer al inicio de mi carrera: un manual que no se quedara en la motivación, sino que ofreciera herramientas reales para pasar a la acción”, comenta la autora.

El e-book incluye reflexiones, ejercicios y recursos aplicables a la vida cotidiana, que ayudan a superar creencias limitantes, fortalecer la confianza, aprender a negociar y construir marca personal. “Ser líder no es cuestión de títulos, sino de impacto”, afirma Nicasio.

Con esta obra, la autora abre también un espacio de conversación sobre el liderazgo femenino en la República Dominicana, conectando con emprendedoras, profesionales y estudiantes interesadas en desarrollar su potencial.

Sobre la autora

Además de dirigir con éxito a Fuente de Luz Memorial Services, Arlenys ha ocupado posiciones clave en la Asociación de Empresas de Servicios Funerarios y Cementerios Privados de la República Dominicana (ASEFUCE), impulsando iniciativas que promueven previsión social y transparencia en el sector. Su trayectoria, marcada por la resiliencia y la visión estratégica, la posiciona como referente de liderazgo con propósito.