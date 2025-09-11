Nuevos detalles de la explosión en México que dejó muertos y heridos: el camión no tenía pólizas de seguro

Fotografía que muestra un vehículo calcinado luego del accidente de un camión de gas este miércoles, en Ciudad de México (México). La explosión de un camión de gas provocó 19 heridos graves con quemaduras y varios vehículos incendiados, informó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital mexicana. EFE/ Mario Guzmán

El camión de gas involucrado en el vuelco y posterior explosión en un vialidad de la alcaldía Iztapalapa, que dejó tres muertos y 70 lesionados, la mayoría por quemaduras de segundo y tercer grado, no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigentes, informó este miércoles la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

“En lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado”, señaló la ASEA, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En un comunicado, la ASEA dijo que en el ámbito de sus atribuciones como órgano regulador del sector hidrocarburos, esta Agencia dará puntual seguimiento a los hechos y “en caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan conforme a la normatividad vigente«.

Además, indicó que inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, comenzaron los protocolos técnicos para la elaboración del informe de causa raíz, conforme a la normatividad que rige a esta institución.

Y también que de manera paralela lleva a cabo el rastreo de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado. La razón social identificada es Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y que forma parte de Grupo Tomza.

Este miércoles por la noche, la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada, ofreció una actualización de los lesionados y precisó que el accidente dejó tres fallecidos y 70 lesionados, tras la explosión de un camión de gas, con capacidad de 49.500 litros, en el oriente de la Ciudad de México,

En declaraciones a los medios de comunicación desde el lugar del siniestro, Brugada informó del fallecimiento de las tres personas y aumentó a setenta el número de personas lesionadas (previamente había reportado 57), además de 28 vehículos afectados y afirmó que están en marcha los peritajes a cargo de la Fiscalía capitalina.

En tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se solidarizó con los familiares de “tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa».

Sobre el paradero del conductor del vehículo, las autoridades señalaron que está con vida y es atendido como parte de las personas lesionadas.

El accidente que ocurrió alrededor de las 14-30 horas (20-30 GMT) provocó en los heridos, según las autoridades, quemaduras de segundo y tercer grado e intoxicaciones. Videos en redes sociales de personas y conductores cercanos al accidente registraron el momento de la volcadura, la fuga de gas y la explosión con una llamarada de enormes proporciones.

Como consecuencia, se cerraron distintas vialidades en la zona donde se unen la capital del país con el vecino Estado de México, mientras las unidades de emergencia culminan con las labores extinción de las llamas.

El accidente ocurrió en el Puente de la Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, en el oriente de la capital, una zona de gran tránsito vehicular. EFE

