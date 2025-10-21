Explosión en San Cristóbal: a dos años de la tragedia, familiares piden más investigaciones

Explosión en San Cristóbal: a dos años de la tragedia, familiares piden más investigaciones

Con la consigna “¿Y los cadáveres dónde están?”, familiares de las víctimas de la trágica explosión ocurrida en San Cristóbal se presentaron este martes ante la Procuraduría General de la República, acompañados por miembros de la Comisión de la Verdad y de los Derechos Humanos (CNDH-RD), para exigir que el caso sea reabierto y se someta a la justicia a los verdaderos responsables del hecho.

Entre lágrimas y con pancartas en mano, los parientes denunciaron que, a más de dos años de la tragedia, aún desconocen el paradero de varios de sus familiares desaparecidos tras la explosión.

“Yo quiero hacerle un llamado a Yeni Berenice, pidiéndole que nos expliquen dónde están los cadáveres de mi familia. Si ella como procuradora hubiese investigado incluso los cementerios y las fosas comunes del cementerio nuevo del 6 de Noviembre y el de Sainaguá, los hubiesen encontrado, porque ahí está mi familia”, expresó una de las afectadas.

Lee más: San Cristóbal no olvida a sus víctimas, dos años después de la explosión

La denunciante cuestionó el accionar de las autoridades y calificó como inaceptable la forma en que se ha manejado con los restos de algunas personas fallecidas.

“Mi familia no era un perro para que lo botaran, y muchas veces uno tiene un animalito, una mascota, y se muere, y uno la entierra”, argumentó.

“No eran cucarachas, eran seres humanos, seres valiosos, que, aunque pobre, pero honesto, eran personas trabajadoras, hermanas, eran negociantes, y su esposo era herrero. Y cada peso que ganaban, lo ganaban honestamente, no corruptamente, como estas autoridades corruptas que hay aquí en este país”, añadió.

Lee más: Explosión en San Cristóbal: a dos años de la tragedia, familiares de las víctimas tienen sed de justicia

