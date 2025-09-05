Expo Acero 2025 abre en Santiago con 103 empresas de 11 países y la participación de Raquel Peña

La feria internacional del acero y la construcción reunirá a más de 4,000 participantes y consolida a República Dominicana como un hub de innovación y oportunidades de inversión.

Santiago de los Caballeros, República Dominicana. – En un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y con la participación de 103 empresas nacionales y provenientes de 11 países, fue inaugurada la tercera edición de Expo Acero Santiago 2025, la feria más importante del sector acero y construcción en la República Dominicana.

Peña resaltó que el evento es una plataforma para conectar, compartir experiencias, hacer nuevos negocios y hacer crecer los existentes, y que además refleja la visión de un país que busca siempre dar un paso más para avanzar hacia un futuro de mayor competitividad y oportunidades.

Asimismo, la vicepresidenta destacó que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader ha encontrado en ese sector un aliado estratégico para impulsar la productividad y el crecimiento, y en este proceso, Expo Acero Santiago se convierte en una pieza clave.

Expo Acero se desarrollará del 5 al 7 de septiembre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Espera recibir a más de 4,000 personas, entre profesionales, técnicos, estudiantes, empresarios y representantes institucionales del sector construcción.

Expo Acero es una plataforma de alcance regional, que integra a los principales actores de la industria de la construcción en acero, promoviendo la innovación, el intercambio técnico, relacionamiento empresarial y la formación continua. La edición 2025 promete superar expectativas y romper los récords establecidos en años anteriores.

En la ceremonia de apertura fue entregado un reconocimiento a Colombia, país invitado, por sus aportes al desarrollo de la construcción en América Latina, el cual fue recibido por Darío Villamizar Herrera, embajador de Colombia en el país.

Durante la ceremonia inaugural, Javier Durán, rindió homenaje a las empresas que han acompañado su crecimiento profesional y a los aliados que confiaron en Expo Acero desde sus inicios, incluyendo a Acero Estrella, CIMET Constructores, TADUG, INSTRUMET y, por supuesto, Steeltec.

“La ciudad crece, se transforma y es reconocida en escenarios nacionales e internacionales. Santiago es hoy un epicentro de oportunidades, y Expo Acero es una expresión concreta de ese progreso”, expresó Javier Durán.

Expo Acero Santiago 2025 presentará un programa integral que incluirá: zona de exhibición de maquinarias y equipos pesados, con tecnología de punta y demostraciones interactivas; Hub de Negocios para facilitar el encuentro comercial entre empresas nacionales e internacionales; más de 30 ponencias técnicas y paneles especializados con expertos nacionales e internacionales.

Además, la tercera edición del Panel Mujeres de Acero, que busca visibilizar el impacto y liderazgo femenino dentro del sector y actividades nocturnas para fomentar el relacionamiento profesional y la creación de alianzas.

25 aniversario

En el marco de Expo Acero Santiago será celebrado el 25 aniversario de la empresa Steeltec, aliada estratégica del evento y referente nacional en soluciones de acero.